Une comédie hilarante et jubilatoire pour dénoncer la bêtise « éternelle et universelle »

Bouvard et Pécuchet © Théâtre de la Ville

Bouvard et Pécuchet par Jérôme Deschamps au Théâtre de la ville dénonce avec une rage dévastatrice, la bêtise et la vanité de ses deux héros ridicules qui veulent tout savoir et tout comprendre : agriculture, sciences en tout genre, littérature, politique, amour, philosophie, religion, éducation…

Rien n’échappe à la boulimie de connaissance des deux copistes à la curiosité tout autant insatiable que maladroite.

Bouvard et Pécuchet / Pascal Victor

En actualisant par quelques touches personnelles les aventures de Bouvard et Pécuchet, Jérôme Deschamps se met fidèlement dans les pas du romancier pour offrir une version pleine d’humour, de tendresse parfois, mais d’une méchanceté réjouissante et salvatrice.

Accompagné de Micha Lescot, il donne vie au duo burlesque dont la folie douce et la férocité produisent un enchaînement de gags plus déjantés les uns que les autres.

Bouvard et Pécuchet / Armelle et Marc Enguerand

Maupassant disait qu’« un comique particulier, un comique intense » se dégageait de cette œuvre… Jérôme Deschamps et ses compagnons le prouvent pour notre plus grand plaisir.

Jean-François Perrier

Bouvard et Pécuchet / Enguerrand

► Distribution

mise en scène & adaptation Jérôme Deschamps

d’après le roman de Gustave Flaubert

costumes Macha Makeïeff

lumières Bertrand Couderc

assistant lumières Julien Chatenet

scénographie Félix Deschamps

assistant à la mise en scène Arthur Deschamps

accessoires Sylvie Châtillon

assistante costumes Claudine Crauland

postiches & perruques Cécile Kretschmar

conception décors Clémence Bezat

fabrication des décors Atelier Jipanco

avec Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot