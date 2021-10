Une nouvelle création du Théâtre équestre Zingaro

Cabaret de l’exil de Bartabas avec le Théâtre équestre Zingaro Les Oies au galop © Alfons ALT

Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, scénographe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, danse, musique et comédien.

S’offrir à cheval au public, c’est faire du verbe avec lui ; inventer un langage immémorial, un échange au-delà des mots, quand la langue des hommes, elle, est amenée à disparaître et à renaître au gré des vents de l’histoire.

Bartabas

37 ans après la création de son premier « Cabaret équestre », Bartabas revient à cette forme conviviale pour partager les musiques et chansons qui rappellent un pays quitté mais jamais oublié et renouent le lien secret vers des racines ancestrales. Ce premier Cabaret de l’exil célèbrera la culture yiddish et les musiques klezmer des communautés juives d’Europe de l’Est. Bartabas invite les musiciens du Petit Mish-Mash et le comédien Rafaël Goldwaser à se joindre à sa tribu mi-hommes mi-chevaux, pour un cabaret joyeux et nostalgique aux couleurs de Chagall. Une invitation au voyage à découvrir fraternellement autour d’un verre de vin chaud au fort d’Aubervilliers dans le Théâtre équestre Zingaro toujours réinventé.

Cabaret de l’exil de Bartabas avec le Théâtre équestre Zingaro Corbillard & Mikos / Alfons ALT

« Aventure totale au cœur d’une histoire sans âge ; depuis presque quarante ans, Zingaro poursuit son itinérance théâtrale.

Les 2 années de confinements imposés ne nous ont plus permis de suivre les amours impossibles des oiseaux migrateurs. La pandémie a provoqué chez chacun un comportement de survie, de repli, d’évitement. Il m’est apparu dès lors comme un devoir, une nécessité, de revenir à un théâtre plus convivial.

Ressusciter le Cabaret équestre des origines, une cérémonie à découvrir fraternellement autour d’un verre de vin chaud et dont les protagonistes, hommes et chevaux, sont les officiants, c’est aussi honorer l’incroyable aventure humaine qui nous lie avec trois générations de spectateurs complices.

À Zingaro, la musique est notre territoire et l’amour des chevaux notre religion.

Les Cabarets de l’Exil se déclineront sur quatre saisons consécutives. Ils seront joués d’octobre à mars dans notre vaisseau de bois échoué pour toujours au Fort d’Aubervilliers. Ce premier volet célèbrera la culture yiddish et sa musique klezmer ; un monde nomade en référence au déracinement perpétuel du peuple juif.

L’exil entraîne presque toujours l’enrichissement de ses propres racines, il impose une renaissance, un détachement de ses liens ancestraux. Recevoir cette sève nouvelle exige courage et ouverture d’esprit. »

Bartabas

Cabaret de l’exil de Bartabas avec le Théâtre équestre Zingaro Musiciens / Alfons ALT

► Le petit Mish-Mash

Le Petit Mish-Mash réunit des musiciens de cultures yiddish, moldave et tsigane autour de répertoires traditionnels klezmer et roumains, dont ils offrent une interprétation inédite au carrefour de leurs traditions.

► Rafael Goldwaser

Rafael Goldwaser, 5 langues et 3 passeports (selon un critique allemand), fils du comédien yiddish Zishe Goldwaser, est né à Buenos Aires dans une famille parlant yiddish à la maison. Installé en France depuis 1990, il se consacre à l'héritage de la langue et la culture yiddish, créant, enseignant, publiant des articles sur le théâtre yiddish. Il crée avec Astrid Ruff, la compagnie "Le Théâtre en l'Air/Der LufTeater" à Strasbourg, consacrée exclusivement au yiddish et sa culture.

►►► Distribution