Que signifie se déclarer « blanc » et désigner d’autres personnes comme étant « noires » ? Qui a décidé que « l’Afrique » se nommerait ainsi ?

Ce qu'il faut dire © Jean-Louis Fernandez

Loin de se satisfaire des formules et pensées toutes faites, l’écrivaine Léonora Miano vient bousculer les mots et les récits forgés par une Europe conquérante, détisser le langage de la colonisation et du capitalisme, pour retrouver le fil de l’humain − son désir de spiritualité et de beauté.

Dans la mise en scène de Stanislas Nordey, trois actrices afropéennes interprètent les trois chants poétiques et politiques qui composent Ce qu’il faut dire au Théâtre national de Strasbourg.

Quelle mémoire voulons-nous garder vivante ? Peut-on se libérer des assignations et être soi ?

Née au Cameroun, Léonora Miano a suivi des études de Lettres anglo-américaines en France où elle a vécu de nombreuses années avant de s’installer au Togo. Son premier roman, L’intérieur de la nuit, paraît en 2005 (Plon). Ses derniers ouvrages sont Rouge impératrice (roman, Grasset, 2019), Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste (essai, Grasset, 2020).

Stanislas Nordey a découvert sa littérature via L’Arche Éditeur, qui publie ses écrits pour la parole. Il a immédiatement désiré mettre en scène Ce qu’il faut dire – composé de trois textes extraits de récitals donnés par l’autrice et publié en 2019.

►►► Distribution

Texte de Léonora Miano

Mise en scène de Stanislas Nordey

Avec Gaël Baron, Océane Caïraty, Ysanis Padonou, Mélody Pini et la percussionniste Lucie Delmas

et la percussionniste Collaboratrice artistique Claire Ingrid Cottanceau

Scénographie Emmanuel Clolus

Costumes Raoul Fernandez

Musique Olivier Mellano

Lumière Stéphanie Daniel

Vidéo Jérémie Bernaert

Stagiaire à la mise en scène Yéshé Henneguelle

Source TNS