La guerre des tranchées, vue par un fantassin sensible qui partage ses sensations intimes et poétiques.

Chotto Xenos - Kennedy © Jean Louis Fernandez

"Quel petit garçon n’a pas joué avec des pistolets et autres armes, se fantasmant en héros dans la bataille ? Chotto Xenos s’adresse à eux, et bien sûr aux petites filles et à leurs parents.

La metteuse en scène britannique Sue Buckmaster adapte ici XENOS, solo magistral qu’Akram Khan interprétait lui-même, créant une version « chotto » (petit), comme elle l’avait fait pour Desh avec Chotto Desh.

Dans XENOS, le thème est la guerre. Mais cette nouvelle chorégraphie, plus intimiste, s’intéresse surtout aux sentiments d’un soldat pris dans les tranchées. Face à l’effrayant spectacle, ses peurs et vertiges portent le message : la guerre n’est pas un jeu ! Et pourtant, point de discours pédagogique ni de bruit de bottes, mais des images sensibles, dans une scénographie onirique.

Tel un roman d’aventures, voici un grand geste poétique dansé qui replace l’humain au centre."

Thomas Hahn, Théâtre de la Ville

► Akram Khan est l’un des artistes de danse les plus reconnus de nos jours. Il s’appuie sur le succès de productions imaginatives, très accessibles et profondément émouvantes, telles que Until the Lions, Kaash, iTMOi (in the mind of igor), DESH, Vertical Road, Gnosis, et zero degrees. En tant que collaborateur naturel et instinctif, Akram Khan a attiré des artistes de renommée mondiale appartenant à des cultures et des disciplines variées tels que le Ballet national de Chine, l’actrice Juliette Binoche, la ballerine Sylvie Guillem, les chorégraphes / danseurs Sidi Larbi Cherkaoui et Israel Galván, la chanteuse Kylie Minogue, les artistes visuels Anish Kapoor, Antony Gormley et Tim Yip, ainsi que les compositeurs Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook et Ben Frost. L’un des moments forts de sa carrière a été la création d’une portion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, qui a été unanimement saluée.

► Sue Buckmaster est la directrice artistique de Theatre-Rites. Elle compte de nombreuses années d’expérience en tant que metteur en scène et spécialiste de marionnettes. Elle collabore avec diverses compagnies, notamment le National Theatre, la Royal Shakespeare Company et le Young Vic. En 2018, elle a reçu un doctorat honorifique pour sa contribution exceptionnelle au théâtre. Pour Theatre-Rites, Sue Buckmaster a créé 25 productions sur mesure, commandées notamment par Sadler’s Wells, le Festival international de Manchester et le Festival de Salzbourg. En 2018, elle réinvente la pièce saluée par la critique The Welcoming Party pour le Festival Ruhrtriennale. Elle a récemment codirigé une expérience de promenade dans Kew Gardens et créé une production pour les enfants de 3 à 6 ans, suivie d’une tournée.

Chotto Xenos - Kennedy / Jean Louis Fernandez

►►► Distribution

DIRECTION ARTISTIQUE & CHORÉGRAPHIE ORIGINALE DE XENOS Akram Khan

MISE EN ESPACE & ADAPTATION DE CHOTTO XENOS Sue Buckmaster

SCÉNOGRAPHIE Ingrid Hu

CONCEPTION LUMIÈRES Guy Hoare

MUSIQUE ORIGINALE Domenico Angarano, d’après la musique de Vincenzo Lamagna pour Xenos

d’après la musique de pour Xenos CONCEPTION SONORE Domenico Angarano & Phil Wood

CRÉATION COSTUMES Kimie Nakano

CONCEPTION FILMS & PROJECTION Lucy Cash

ASSISTANT CHORÉGRAPHE Nicola Monaco

DIRECTEURS DES RÉPÉTITIONS Nicolas Ricchini & Amy Butler

AVEC Guilhem Chatir, Kennedy Junior Muntanga en alternance

Source Théâtre de la Ville