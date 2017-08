Maroussia Diaz Verbèke compose aujourd’hui un solo inventif, saisissant et festif.

Circus remix © Le Monfort Théâtre

Au programme, une dizaine de numéros extra et presque ordinaires, imaginés par Maroussia Diaz Verbèke comme une grande traversée pêle-mêle de la vie, Circus Remix sur la scène du Monfort Théâtre,est une parade moderne.

Une collection passionnée de mille sujets et pensées existentielles viennent tour à tour dans le cercle, figurer au propre, la marche littéralement au plafond, le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de mots, le rire renversant, la voltige de l’enthousiasme, l’équilibre d’aplomb et autres exercices initiatiques de notre existence kaléidoscopique, qui, puisqu’on en parle, et tant qu’on en parle, sera célébrée par une fête en forme de Dj-set.

►► Distribution