Le langage multimédia du Collectif MxM rencontre l’écriture augmentée de Pauline Peyrade. Ensemble, ils mettent en forme une réalité disloquée à travers un environnement connecté, immatériel.

Ctrl-X © Théâtre le Monfort

Cyril Teste nous plonge dans une esthétique proche de celle adoptée pour Nobody.

De quelle fenêtre percevons-nous le monde ? Une nuit, devant la baie vitrée et face à l’écran, Ida erre solitaire sur la toile de son existence. Autour d’elle, des présences aux corps absents : la sœur, l’amant, l’aimé. Ida navigue sur l’interface d’une intimité fragmentée, d’une réalité démultipliée. Appels, sms, mails, pop-up, flash et flux tracent son errance, numérique et affective.

Dans Ctrl-X, Ida incarne une figure contemporaine de notre société qui oscille entre intimité et désincarnation. Ici le monde vient à elle mais elle ne va plus au monde. Ida, dans cet environnement digital qui l’entoure, écrit peu à peu son isolement, son incapacité à trouver du corps autrement que par les images et les textos qui l’obsèdent.

► Distribution

avec Adrien Guiraud, Agathe Hazard-Raboud, Laureline Le Bris-Cep texte Pauline Peyrade mise en scène Cyril Teste assistanat à la mise en scène Marion Pellissier scénographie Collectif MxM création lumière Mehdi Toutain-Lopez Régie lumière et régie générale Laurent Bénard création vidéo Patrick Laffont et Nicolas Doremus musique originale Nihil Bordures construction décor Artom Atelier interprétation en live Nihil Bordures ou Jérôme Castel