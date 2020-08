L’oratorio de Haendel revisité par Mozart et l’icône du théâtre expérimental, Robert Wilson. Une version rare à (re)découvrir sous la baguette de Marc Minkowski.

La version "mozartienne" du plus célèbre des oratorios de Haendel, Der Messias, est le fruit d’une commande du baron Gottfried va Swieten. Aristocrate et généreux mécène, il avait initié le jeune Mozart aux œuvres de Bach et Haendel en lui ouvrant sa bibliothèque de partitions qu’il avait collectées lors de ses nombreux voyages. Mozart adapta le livret en allemand et réorchestra un peu plus de la moitié de la partition originelle en y ajoutant principalement des parties supplémentaires pour les vents, tenant ainsi compte des goûts musicaux alors en vogue à Vienne.

Il a ajouté de petits éclairages, comme si Van Gogh repeignait la Mona Lisa, comme un peintre qui ajoute ses couleurs avec des harmonies différentes. C'est un changement d’univers, mais cela reste néanmoins Le Messie de Haendel.

Marc Minkowski

Quant à la vision de l’œuvre par le metteur en scène américain Robert Wilson :

Pour moi, Der Messias n'est pas uniquement une œuvre religieuse, mais plutôt une sorte de voyage spirituel.

Un voyage où texte et musique sont tout aussi importants pour lui que l’espace, la lumière, les corps, les mouvements et ce n’est que dans l’interaction de tous ces éléments que s’épanouissent la force et la beauté de l’effet esthétique et émotionnel, si typique de l’américain :

Que puis-je faire pour donner de l'espace à la musique ? Quand je ferme les yeux, j'écoute avec une plus grande attention ; d'où cette question : suis-je capable de créer quelque chose sur scène qui avec les yeux ouverts, m'aide à mieux écouter la musique ?

►►► Distribution

Marc Minkowski : direction

: direction Robert Wilson : mise en scène, scénographie, lumières

: mise en scène, scénographie, lumières Nicola Panzer : co-metteur en scène

: co-metteur en scène Stephanie Engeln : co-scénographe

: co-scénographe Carlos Soto : costumes

: costumes Tomasz Jeziorski : vidéo

: vidéo Manuela Halligan : maquillage et coiffure

: maquillage et coiffure Konrad Kuhn : dramaturgie

: dramaturgie Elena Tsallagova : soprano

: soprano Helena Rasker : contralto

: contralto Stanislas de Barbeyrac : ténor

: ténor José Coca Loza : basse

: basse Alexis Fousekis : danseur

: danseur Les Musiciens du Louvre

Philharmonia Chor Wien : direction Walter Zeh

: direction Production de la Fondation Mozarteum de Salzbourg, en coproduction avec le Festival de Salzbourg, le Théâtre des Champs-Elysées et le Grand Théâtre de Genève

