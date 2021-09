C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. C’était il y a longtemps. C’est maintenant.

Écrivaine et chroniqueuse, Dorothy Parker (1893-1967) est, lors de l'entre-deux-guerres, une des plumes les plus acérée de la scène critique et intellectuelle new-yorkaise. Amie des Fitzgerald, d’Hemingway, Gertrude Stein, Louise Brooks, elle meurt seule dans un hôtel de Manhattan.

Dans sa pièce Dorothy au Théâtre de la Porte Saint Martin du 8 septembre au 24 octobre 2021, Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’appuyant sur ses plus fortes nouvelles :

« Les histoires d’une femme américaine. L’histoire des femmes américaines au temps de la prohibition, qui est aussi, incroyablement, le temps de leur accès au vote.

L’histoire d’une résistante, d’une autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande plume du fameux The New Yorker. Dorothy doute, elle boit, elle se débat, elle s’ennuie, elle est, quoi que soit son histoire, effroyablement seule.

Mais elle est poétique, dramatique et terriblement drôle. Jusque dans son ultime instant, et même après : la dépose de ses cendres le 22 Août 2020 dans un cimetière New yorkais.

Et de là vient le rire.

Et de là viennent les larmes... »

