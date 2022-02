Comment rompre le cycle qui nous entraîne vers le pire, que faisons-nous pour réellement changer ?

Entre chien et loup © Magali Dougados

Artiste associée à l’Odéon (où elle a présenté Ithaque et Le Présent qui déborde), la Brésilienne Christiane Jatahy a été frappée par l’évolution politique récente de son pays.

Elle a vu dans Dogville, film de Lars von Trier, l’instrument idéal pour mettre à nu les racines du mal en toute communauté. Sa libre adaptation multiplie les points de vue et fait converger le théâtre et le cinéma pour confronter le spectateur à la puissance de l’image et à la présence des corps. La caméra se déplace sur la scène, relaie sur l’écran les regards, les émotions, et lui permet de suivre au plus près l’évolution de ce groupe.

Ce qui m’importe, c’est de montrer comment pareille situation – l’accueil d’une étrangère exploitée jusqu’à la violence, le viol, la déshumanisation, avec les excès propres au capitalisme – est proche de nous. Si être Brésilienne conditionne aujourd’hui plus que jamais mon travail, je pense que le fascisme peut se réveiller dans n’importe quel pays.

Christiane Jatahy

Entre chien et loup / Magali Dougados

Entre chien et loup reprend la trame du film : Grace, devenue Graça, fuit un pays où le fascisme rampe – un pays jamais nommé qui ressemble pourtant au Brésil de Bolsonaro. Et c’est au théâtre qu’arrive Graça, sur ce plateau où le Tom de Jatahy dit au public : « Nous allons filmer et essayer de ne pas répéter la même histoire, ni la nôtre ni celle du film qui nous inspire ».

Entre chien et loup / Magali Dougados

Sur le plateau, Tom et les autres personnages du film se situent à mi-chemin entre la réalité du théâtre et la fiction de Dogville : ils sont à la fois des acteurs et des actrices qui s’adressent à nous, et les membres de cette communauté inventée par Lars von Trier. Dans un vertigineux looping narratif, ils vont revivre l’intrigue de Dogville tout en tournant un film qui s’en inspire.

Christiane Jatahy opère ici un tour d’écrou supplémentaire : elle fomente une sorte de mouvement circulaire dans lequel les personnages de Dogville mènent une expérience qu’ils vont filmer en s’inspirant d’un film qui n’est autre que Dogville, le film même dont ils sont les personnages.

Entre chien et loup / Magali Dougados

►►► Distribution