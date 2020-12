Il en est des chevaux comme des coups de foudre, ils vous tombent dessus sans crier gare. Bartabas

Bartabas © Franck Fokerman

Écuyer d’exception, auteur et metteur en scène, Bartabas a fondé le Théâtre équestre Zingaro et l’Académie équestre de Versailles. Cet automne, il crée chez lui, au Théâtre Zingaro, un duo avec son cheval Tsar. Duo entre un homme et un cheval qui échangent… silencieusement.

Aujourd’hui, j’éprouve de plus en plus de plaisir à m’entretenir solitairement avec mes chevaux, très tôt le matin, avant la vie des hommes. C’est au lever du soleil, dans le silence et la concentration, que le corps et l’esprit sont le plus disponibles pour une écoute profonde. En tant qu’interprète, je suis à la recherche de ces moments de grâce, impossibles à reproduire. Dans ce spectacle, j’ai envie de montrer comment, simplement, la dévotion à son travail, à son art, à l’écoute de son cheval, peut dégager une émotion universelle. C’est une aventure qui place le spectateur dans la proximité, dans l’intimité, presque jusqu’à l’impudeur... Qu’il puisse surprendre ce qui n’est pas fait d’ordinaire pour être vu.

Bartabas

« Il en est des chevaux comme des coups de foudre, ils vous tombent dessus sans crier gare. … Immense, un monstre de cheval, un mètre quatre-vingt-quinze au garrot ! Couleur d’abîme, il défie la perspective. De loin, on dirait un pur-sang à l’ancienne, ceux des gravures anglaises ; de près, c’est une girafe noire et dégingandée. Il doit baisser la tête pour passer la porte de son box. De plus près encore, ses pieds sont larges comme des poêles à frire. Debout contre son épaule, je retrouve mes gestes d’enfant, même sur la pointe des pieds je ne peux voir l’horizon derrière son garrot. Me revoilà en émoi, monté sur ce géant aux yeux doux qui, une dernière fois peut-être, emportera mes fesses à l’aventure. »

Extrait D’un cheval l’autre, Bartabas, Éditions Gallimard

Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, danse, musique et comédie.

En état de recherche perpétuelle, Bartabas présente régulièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la fois l’auteur et l’interprète, comme Entr’aperçu (2004), Le Centaure et l’Animal (2010) créé en compagnie du danseur de Butô Ko Murobushi, ou Golgota (2013) avec le danseur de flamenco Andrés Marin.

Soucieux d’une transmission artistique, il fonde en 2003 l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, un corps de ballet sans autre exemple au monde, qui se produit dans le manège de la grande Écurie royale et pour lequel il signe de nombreux spectacles chorégraphiques. Ce laboratoire du geste interroge depuis son ouverture l’enrichissement de l’art équestre par une pensée chorégraphique.

►►► Distribution