7 spectacles, 20 artistes, 27 représentations, tout un festival !

Festival (des)illusions au Théâtre Monfort © Jeanne Roualet

Le Festival (Des)Illusions au Théâtre Monfort bouscule les frontières et offre de nouvelles passerelles entre le cirque, le théâtre et la danse.

Avec des artistes confirmés ou au prélude de leurs carrières, le Festival continue d’offrir un panel d’œuvres diverses qui en fait sa richesse, sa complexité et son originalité.

Fort des dernières éditions, il reprend en version longue durant 3 semaines. C’est une occasion exceptionnelle de vivre des moments à partager en famille ou entre amis avant et après les spectacles.

Dernier amour

DERNIER AMOUR / Hugues Jourdain

Après un chagrin d'amour, Charlie, Salomé, et Hugues ont décidé de quitter la Terre définitivement. Dans leur vaisseau, ils ont construit un théâtre. Avec Roxanne, le robot qui les aide à vivre dans l'espace, ils donnent à l'Humanité leur dernier spectacle.

La pièce la plus triste du monde !

Ecriture et mise en scène Hugues Jourdain

Avec Salomé Diénis-Meulien, Charlie Fabert, Hugues Jourdain

Avec la voix de Roxanne Roux

Dans ma chambre (deuxième couche)

DANS MA CHAMBRE 2 / PIERRE PLANCHENAULT

En deux performances domestiques, avec une dérision singulière et un humour décalé propres à son travail, Arnaud Saury repart comme à son accoutumée dans l’aventure qu’il affectionne : celle de la transdisciplinarité entre danse, théâtre et cirque.

Dans ma chambre (seconde couche) réunit faute de local adéquat l’artiste de cirque Edouard Peurichard et le comédien Arnaud Saury, avec la contrainte de devoir partager leur propre pratique pourtant distincte qui plus est dans un espace non dédié. L’enjeu étant pour nous de créer un club de lancer de couteaux dans la seconde ville de France. Un beau projet qui prendra très vite et à n’en pas douter beaucoup d’ampleur. Mais ne sachant pas de quel côté situer la prise de risque, nous n’écartons pas l’idée de finir la soirée dans un pub à lancer des fléchettes. Nous voilà dans de beaux draps.

Conception MMFF - Arnaud Saury

Ecriture et interprétation Edouard Peurichard et Arnaud Saury

Lumière Zoé Dada

Son Manuel Coursin

Régie générale Paul Fontaine

Diffusion Déborah Boëno

Dans ma chambre (projet pirate)

Dans ma chambre projet pirate / MMFF

Dans ma chambre (projet pirate) dévoile la genèse du précédent épisode en nous offrant une odyssée jubilatoire et décalée sous forme de fiction radiophonique. Pour autant, nul besoin d’avoir suivi cette trilogie depuis le début pour se laisser embarquer dans ce récit facétieux. Ce dernier opus est un projet radio, le public assiste à l’enregistrement d’une émission où il sera question de fiction sonore et circassienne, d’invité musical, de silence, de hors-antenne, d'entretien. C'est un peu la question du cirque sans corps, du corps au micro qui est posée ici. Le son et la voix du cirque en quelque sorte. Les soirs de représentations comme les jours de relâche, les plus frileux pourront rester chez eux et se connecter à une webradio dédiée tout en repassant leur linge ou en cuisinant un risotto.

Conception MMFF - Arnaud Saury

Ecriture et interprétation Manuel Coursin et Arnaud Saury

Lumière Zoé Dada

Conception sonore Manuel Coursin

Régie générale Paul Fontaine

Diffusion Déborah Boëno

Três

TRÊS / Tomás Amorim

Trois individus, trois personnalités, trois mondes se tressent autour d’un mât chinois.

Tout en verticalité, le mât les pousse à converger les uns vers les autres ; il est le guide d’une histoire sans haut ni bas, où tout finit par se lier. Entre fusion et friction, les corps dialoguent, jubilent, s’affrontent aussi.

Danse et théâtre se mêlent à un cirque d’un haut niveau acrobatique.

De et avec Antonin Bailles, Leonardo Ferreira et Joana Nicioli

Création Sonore : Robert Benz

Création Lumière : Anne-Sophie Mage

Régie et Adaptation Lumière : Brendan Royer

Diffusion Emile Sabord Production

M.E.M.M, au mauvais endroit, au mauvais moment

M.E.M.M / Alice Barraud

Alice, acrobate-voltigeuse (Les Dodos, Piano sur le fil...), est touchée au bras lors des attentats de novembre 2015.

Durant ses années de reconstruction, d’hôpital, de centre de rééducation, de psychothérapie et d’expertises médicales, elle n’a cessé de noter ses réflexions, de poétiser ses doutes, ses maux et ses combats dans des carnets devenus le défouloir de ce qu’elle ne pouvait alors dire tout haut. Elle a écrit en attendant les jours meilleurs où elle se sentirait la force d’en faire un spectacle, de transcender son vécu pour faire naître la beauté et les rires du chaos, de transmuter la boue de son histoire personnelle en une eau plus lumineuse qui puisse se partager avec chacun.

Elle s’est entourée de Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton) et de ses instruments pour nous conter en corps, en mots et en musique les dernières années de sa vie, habitées par le rêve et le combat de reprendre son métier de voltigeuse et de retrouver « la justesse de quand tout se passe bien ».

Cet étrange duo nous prend par la main et nous mène dans ces endroits où il est difficile de poser le regard, dans les ramifications les plus contradictoires d’une reconstruction : la danse explosive des douleurs et colères inévitables, le burlesque trouvé dans une chambre d’hôpital, la folie et la paranoïa qui parfois submergent, la difficile et douce intégration d’un handicap, mais aussi et surtout l’imaginaire nécessaire pour retrouver l’envol.

de et avec Alice Barraud et Raphaël de Pressigny

écrit et mis en scène par Sky de Sela, Alice Barraud et Raphaël de Pressigny

création lumière Jérémie Cusenier

régie lumière Jérémie Cusenier / Thomas Kirkyacharian

régie Son Wilfried Simean / Hugo Barr

régie accroches Fred Sintomer / costumes Anouk Cazin

constructeur / Ingénieur Robert Kieffer

photographie et image vidéo Aristide Barraud

graphisme Sandra Dubosq

Dos au mur

Dos au mur / Dan Aucante

Sur scène, deux danseurs hip-hop et un mur-obstacle tant physique que symbolique.

Un mur qui invite à agir pour dépasser les frontières et surmonter les conflits. Et c’est avec brio que ce couple hip-hop relève le défi. Tiraillés entre l’envie de se rencontrer et celle de se protéger, ils déploient une gestuelle ingénieuse, sensible et virtuose, faite d’escalades, de break dance et de chutes en rappel.

Tantôt le mur protège, tantôt il enferme, dissimule, sépare. Souvent, leur coeur balance entre la peur et la curiosité, entre la crainte de ce qui se dissimule et l’appel de la découverte.

Conception, scénographie et chorégraphie : Camille Regneault « Kami » et Julien Saint Maximin « Bee D »

Danseurs : Camille Regneault « Kami » et Julien Saint Maximin « Bee D »

Composition musicale : Julien Lepreux

Création lumière : Frédéric Stoll

Constructeur décor :Jipanco

Ceux qui vont mieux

CEUX QUI VONT MIEUX / Jerome Teurtrie

Sébastien Barrier célèbre ses héros : son père, le poète Georges Perros, un curé inconnu et les deux musiciens du groupe de post-punk britannique Sleaford Mods. Naguère en proie à la mélancolie, ils vont mieux aujourd’hui. Comment s’en-sont-ils sortis ? Sébastien les regarde, les filme, les écoute et leur parle. En conjurant le pire pour le meilleur, il crée un rituel qui relie.

Quoi de commun entre un séminariste défroqué, un curé ivoirien appelé en France pour cause de crise nationale des vocations, un poète qui croit à l’amitié et le duo de Nottingham, Andrew Fearn et Jason Williamson, qui hurle sa haine d’une société qui broie les humains ? Sébastien Barrier lui-même : l’auteur et acteur, poète, prêcheur, pécheur et punk à ses heures. Est-ce le même goût du péril qui pousse le curé, le conteur, le chanteur, à se tenir debout face aux autres pour prendre la parole ?

L’artiste recoud entre elles des tranches de vie éparses qui ont jalonné son existence, sous forme d’une collection d’images, situations et entretiens plus ou moins improvisés.

Avec doute et ferveur, avec tendresse et ironie, en musique et en silence, il rassemble ses ouailles d’un soir pour honorer ensemble ce qui fait aller de mieux en mieux.

de et par Sébastien Barrier

régie générale, lumière et vidéo Félix Mirabel

son Jules Trémoy / Jérôme Teurtrie

matelotage et accessoires Matthieu Bony

Merci Elisa, Catherine Blondeau, Gaele Flao, Geoffroy Pithon, Mohammed El Khatib

participation artistique ENSATT

