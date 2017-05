Avec Israel Galván, le flamenco se réinvente en permanence, avec délectation et sur le fil d’une musicalité affûtée.

FLA.CO.MEN © Hugo Gumiel

Avec Fla. Co. Men au Théâtre de la Ville, Israel Galván offre de la belle ouvrage, une démonstration de danse au-delà de la performance.

Les forces qui vont me manquer un jour, je les dépense maintenant.

Avec une telle devise, on comprend qu’Israel Galván n’est pas du genre à s’économiser. Mieux encore : d’un spectacle à l’autre, en génie recommencé, il ne cesse de chercher à se dépasser et à se surprendre.

Comme son titre l’indique, FLA.CO.MEN bouscule allègrement la syntaxe du flamenco et envoie valser ses figures obligées, ce dont le chorégraphe, non sans maestria, s’amuse avec délectation.

La danse y est en permanente effusion et en musicalité affûtée, ne craignant pas d’épouser des airs folkloriques, ni de frayer avec la dissonance ou encore de partir dans des embardées free jazz, avec la magnifique complicité des chanteurs David Lagos et Tomás de Perrate, du malicieux Caracafé à la guitare, de l’exquise poly-instrumentiste Eloisa Canton et des deux musiciens (saxo et percussions) du groupe Proyecto Lorca.

Jean-Marc Adolphe

►►► Distribution

direction, chorégraphie & danse Israel Galván

musiciens David Lagos, Tomás de Perrate, Eloisa Canton, Caracafé, Proyecto Lorca : Juan Jimenez Alba, Antonio Moreno

direction artistique & chorégraphie de Sevillanas Pedro G. Romero

mise en scène & chorégraphie de Alegrías Patricia Caballero

conception lumières Rubén Camacho

son Pedro León

costumes Concha Rodríguez

Israel Galván est artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris.

