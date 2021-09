L’entrée définitive dans l’âge adulte d'un couple de jeunes gens emblématiques des années 1970...

Huit heures ne font pas un jour © Pascale Fournier TGP

Venez rencontrer les Krügger-Epp, famille typique de la classe ouvrière allemande des années 1970, impliquée dans les grands mouvements de son époque : luttes sociales, droits de la femme et de l’enfant, possibilité de se loger dignement à la retraite, premières tentatives d’autogestion… Une véritable galerie de personnages réunis dans leur espace de travail, lieu de vie où chacun évolue avec ses propres contradictions, tout en étant capable de solidarité et de fraternité.

Après l’adaptation des films Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman et Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, Julie Deliquet crée Huit heures ne font pas un jour au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, mini-série de cinq épisodes, née de l’imagination fertile du cinéaste et dramaturge Rainer Werner Fassbinder, diffusée à la télévision allemande en 1972. Énorme succès en Allemagne, cette œuvre du peuple pensée pour le peuple met en scène le peuple !

Méconnue en France, elle connaît ici sa toute première version théâtrale. La metteuse en scène a choisi d’orienter la riche matière du feuilleton de Fassbinder en suivant les péripéties que vivent ces hommes et ces femmes à l’usine, dans un esprit sériel destiné à toute la famille, notamment à travers l’histoire d’amour entre Jochen, le petit-fils Krügger-Epp, en quête de justice sociale, et Marion, jeune femme libre et émancipée.

► Extrait

Jochen . Hé !

. Hé ! Marion . Oui, pardon ?

. Oui, pardon ? Jochen . J’ai dit hé, d’accord ? Vous êtes en train de bousiller le distributeur.

. J’ai dit hé, d’accord ? Vous êtes en train de bousiller le distributeur. Marion . Oui, ça va, j’ai entendu que vous avez dit « hé ».

. Oui, ça va, j’ai entendu que vous avez dit « hé ». Jochen . Mais vous avez demandé « oui, pardon ». Excusez-moi.

. Mais vous avez demandé « oui, pardon ». Excusez-moi. Marion . Quoi ? J’ai demandé « oui, pardon » ? Pourquoi j’aurais demandé « oui, pardon » ?

. Quoi ? J’ai demandé « oui, pardon » ? Pourquoi j’aurais demandé « oui, pardon » ? Jochen . Eh bien, parce que j’ai dit « hé ». Hé ! Logique !

. Eh bien, parce que j’ai dit « hé ». Hé ! Logique ! Marion . C’est vrai. Vous avez dit « hé ». Et pourquoi vous avez dit « hé « ?

. C’est vrai. Vous avez dit « hé ». Et pourquoi vous avez dit « hé « ? Jochen . Eh bien parce que vous êtes en train de bousiller le distributeur.

. Eh bien parce que vous êtes en train de bousiller le distributeur. Marion . Non, je suis pas en train de bousiller le distributeur, je veux juste récupérer ce que j’ai investi, à savoir pour deux marks de cornichons aigres-doux.

. Non, je suis pas en train de bousiller le distributeur, je veux juste récupérer ce que j’ai investi, à savoir pour deux marks de cornichons aigres-doux. Jochen . Bon, ce n’est pas parce qu’on est enceinte qu’il faut démolir tout ce qui se met en travers de son chemin.

. Bon, ce n’est pas parce qu’on est enceinte qu’il faut démolir tout ce qui se met en travers de son chemin. Marion . Enceinte ? J’ai bien entendu ? Vous avez dit enceinte ?

. Enceinte ? J’ai bien entendu ? Vous avez dit enceinte ? Jochen . Oui, enceinte.

. Oui, enceinte. Marion . Donc c’est vrai !

. Donc c’est vrai ! Jochen . Oui, quelle femme tape comme une hystérique contre un distributeur automatique de cornichons aigres-doux à neuf heures et demie du soir si elle n’est pas enceinte ?

. Oui, quelle femme tape comme une hystérique contre un distributeur automatique de cornichons aigres-doux à neuf heures et demie du soir si elle n’est pas enceinte ? Marion. Je ne suis ni enceinte ni hystérique. Je ne suis même pas mariée.

Par leur énergie, leur humour, leur sincérité, les personnages émouvants de cette saga nous emmènent dans une vaste épopée professionnelle et familiale. Ils partagent l’espoir d’une société heureuse et épanouie, plaçant l’imagination au pouvoir, quitte à faire preuve d’insolence ! Entre la rue, l’arrière-salle et l’atelier, l’union fait ici la force dans une vision utopiste de la vie ouvrière menée par treize acteurs totalement engagés dans cette aventure scénique. Oui, venez les rencontrer !

Il faut juste l’encourager. C’est facile pour personne de sauter par-dessus sa condition.

Rainer Werner Fassbinder, Huit heures ne font pas un jour

► Distribution

De Rainer Werner Fassbinder

Mise en scène Julie Deliquet

Avec Lina Alsayed, Julie André, Éric Charon, Évelyne Didi, Christian Drillaud, Olivier Faliez, Ambre Febvre, Zakariya Gouram, Brahim Koutari, Agnès Ramy, David Seigneur, Mikaël Treguer, Hélène Viviès

Sources Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis