Avec Infidèles, le tg STAN prolonge sa traversée dans l’œuvre de Bergman : tiré d’un de ses scénarios de 1996 dans lequel le réalisateur se met lui-même en scène, la pièce y mêle aussi des passages de Laterna Magica, l’autobiographie de Bergman.

Infidèles © Stef Stessel

Après dix-sept ans de fidélité avec le Théâtre de la Bastille, tg STAN revient avec trois propositions explorant l’enchevêtrement de l’acte créatif et de l’intime.

Avec Infidèles, tout comme dans Scènes de la vie conjugale ou encore Après la répétition, les compagnies tg STAN et de Roovers rendent hommage à Bergman, à la qualité de ses dialogues souvent durs, parfois cruels.

À l’origine du spectacle Infidèles, il y a le scénario écrit par Ingmar Bergman, et aussi le film du même nom – au singulier – réalisé par Liv Ullmann. Si la figure et la vie personnelle de l’auteur sont extrêmement présentes et impliquées dans ses écrits – mais rarement de manière explicite –, dans Infidèles, c’est Bergman lui-même qui apparaît.

Infidèles / Stef Stessel

Reclus sur une île, un auteur se nommant Bergman vit seul. Assis devant son bureau, il a beaucoup de mal à rassembler ses souvenirs. En ouvrant un tiroir, en y retrouvant un portrait, une voix de femme qu’il nomme Marianne s’adresse à lui. C’est ce souvenir réincarné qui permet de déclencher tout le processus narratif. Bergman lui demande de lui avouer et de lui raconter son infidélité.

Avec douceur et complicité, la réalisatrice Liv Ullmann laisse entendre les émotions d’une femme ayant traversé une passion amoureuse où se sont mêlés joie et douleur, incompréhensions et petitesses, dureté et lâcheté, solitude finale et regrets. C’est une histoire ancienne, mais les flèches de l’amour laissent des plaies ouvertes.

Infidèles / Stef Stessel

Pour cette adaptation théâtrale, les répliques sont développées, nourries d’autres textes et éléments de scénarios, redistribuées et prises en charge par quatre acteurs, afin de rééquilibrer le dialogue et donner une plus grande place à la voix de Bergman.

Pour compléter le scénario _d’_Infidèles, les comédiens intègrent des éléments de Laterna magica, oeuvre autobiographique dans laquelle Bergman jette un regard sur sa vie.

Texte de Christophe Pineau

Source Théâtre de la Bastille

► Distribution

De et avec Ruth Becquart, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker et Frank Vercruyssen

Texte, Ingmar Bergman Costumes, An d'Huys Lumières, Stef Stessel Production tg STAN ; de Roovers Coproduction Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Théâtre de la Bastille (Paris)