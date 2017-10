Écrit par Mohamed Rouabhi à la demande de Patrick Pineau, Jamais seul offre le bonheur d’une langue chaleureuse et imagée pour raconter le monde populaire d’aujourd’hui.

Jamais seul de Patrick Pineau à la MC93 : un tableau sans complaisance, rayonnant de générosité et d’attention pour ces quarante personnages hauts en couleur qui ne s’avouent jamais vaincus dans les combats quotidiens qu’ils doivent mener pour simplement exister.

Ils réenchantent le monde tous ces personnages inventés par Mohamed Rouabhi.

Ils font de la poésie en étant simplement eux-mêmes, en transfigurant une humanité aux prises avec mille et une difficultés, en refusant de disparaître, de s’effacer. Derrière ce qui pourrait apparaître comme des « vies minuscules » se cachent une richesse et une générosité qui les élèvent au rang de héros. Héros d'un combat difficile, fait de déceptions, de rêves brisés, d'espoirs fous et parfois de victoires chèrement acquises, porteurs d'une langue imagée qui témoigne d'une volonté de vivre, les personnages vont et viennent, se croisent, se parlent, s'embrassent ou s'engueulent, s'aiment ou se détestent.

On retrouve ici un monde populaire que le théâtre et le cinéma contemporains ont souvent oublié, celui de Jean Renoir ou de Jacques Prévert, un monde où l'humour a sa place, où le rire n'efface pas l'émotion, où la vie, même cabossée durement n'empêche pas la solidarité et l'amour.

►►► Distribution

Mise en scène Patrick Pineau

Texte Mohamed Rouabhi

Avec Birane Ba, Nacima Bekhtaoui, Nicolas Bonnefoy, François Caron, Morgane Fourcault, Marc Jeancourt, Aline Le Berre, Elise Lhomeau, Nina Nkundwa, Fabien Orcier, Sylvie Orcier, Mohamed Rouabhi, Valentino Sylva, Selim Zahrani et Patrick Pineau en alternance avec Christophe Vandevelde

Scénographie Sylvie Orcier Lumière Christian Pinaud Son et musiques Nicolas Daussy Costumes Brigitte Tribouilloy, assistée de Charlotte Merlin Vidéo Fabien Luszezyszyn Construction décor Ateliers de la MC93