Poème dramatique adapté du roman de Yannick Haenel, Jan Karski (Mon nom est une fiction) est un triptyque (documentaire, biographie puis fiction), mis en scène par Arthur Nauzyciel au Théâtre de la Colline, consacré à la vie du résistant polonais entré dans le ghetto de Varsovie en 1942, qui chercha en vain à alerter les Alliés du sort des Juifs d’Europe.

Un spectacle porté par la vidéo de l’artiste polonais Miroslaw Balka, la voix de Marthe Keller et l’interprétation sur le fil de Laurent Poitrenaux. “Personne ne témoigne pour le témoin”, cette phrase de Paul Celan a longtemps habité Arthur Nauzyciel qui fait ici du théâtre un lieu de résistance à l’oubli et un espace de réparation.

Quand la guerre s’est achevée, j’ai appris que ni les gouvernements, ni les leaders, ni les savants, ni les écrivains n’avaient su ce qu’il était arrivé aux Juifs. Ils étaient surpris. Le meurtre de six millions d’êtres innocents était un secret. ‘Un terrifiant secret’ comme l’a appelé Laqueur. Ce jour-là, je suis devenu un Juif. Comme la famille de ma femme, présente ici dans cette salle. [...] Je suis un Juif chrétien. Un catholique pratiquant. Et bien que je ne sois pas un hérétique, je professe que l’humanité a commis un second péché originel : sur ordre ou par négligence, par ignorance auto-imposée ou insensibilité, par égoïsme ou par hypocrisie, ou encore par froid calcul. Ce péché hantera l’humanité jusqu’à la fin du monde. Ce péché me hante. Et je veux qu’il en soit ainsi.