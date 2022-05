Le Théâtre du Soleil est une des compagnies françaises les plus connues dans le monde. Le travail artistique d’Ariane Mnouchkine, femme de théâtre, est le reflet de ses nombreux engagements militants.

L’île d’or – Kanemu-jima Théâtre du soleil - Ariane Mnouchkine © Dora Michèle Laurent

En 1963, en jeune passagère avide de découvertes, Ariane Mnouchkine embarque vers l’Est où l’attend un voyage fondateur. Au pays du Soleil-Levant, elle s’émerveille d’un art théâtral d’une simplicité originelle et d’une sophistication formelle extraordinaire. Dans cet archipel où l’existence quotidienne est sans cesse rehaussée en symboles, le théâtre est partout. Les métaphores, la beauté, le langage du corps, tout ici évoque, prédit, incite à penser et déchiffrer. À son retour, elle crée le Théâtre du Soleil.

A propos : Un jour, pris dans une tempête politique, le Théâtre d’Or rompt les chaînes et les amarres et devient L’Île d’Or.

Son or n’est pas celui des mines et des banques, il est celui de l’hospitalité, l’or innocent qui permettra d’organiser une grande Fête. Des quatre coins du monde, on débarque. Toutes et tous viennent mettre leurs colères en musique, les jouer, les transformer et les faire entendre. Un seul mot d’ordre : faire valoir à tout prix la culture du cœur contre celle du pouvoir et des assassins de l’esprit pour tenter, peut-être, d’éclaircir le chaos du monde.

On pourrait considérer le motif insulaire comme le fil doré du travail d’Ariane Mnouchkine.

Une île, c’est-à-dire, au théâtre, le monde. Voilà déjà ce dont je suis sûre.

Ariane Mnouchkine, janvier 2020

L’Île d’Or que vous pourrez retrouver du 9 au 26 juin au TNP de Villeurbanne contient la mémoire de toutes les îles. Un espace où réinventer, un espace où apprendre, un espace où combattre. Et pour cette nouvelle création, une île viendra se superposer : l’île de Sadoga-shima, au large de la côte ouest du Japon, ancienne terre d’exil pour les lettrés, penseurs ou artistes tombés en disgrâce comme Zeami, le grand maître du Nô.

Avec deux compagnons de route, l’écrivaine Hélène Cixous et le musicien Jean-Jacques Lemêtre, Ariane Mnouchkine dirige trente-cinq comédiens, hommes et femmes de tous âges et de toutes nationalités.

L’Ile d’Or existe-t-elle en réalité ? Où se trouve-t-elle ? Cette fois-ci elle se trouve dans les eaux du Japon. Oui, elle existe. Ce n’est pas la première fois. Elle a déjà existé (et elle existera encore) plus d’une fois dans la longue chronique de nos Astres et Désastres. Chaque fois que le monde est tout près de s’autodétruire, maints joyeux défenseurs de l’honneur de l’espoir, pas fous du tout, se démènent pour trouver l’arche ou le vaisseau. On va à l’Ile, ça a l’air d’un exil, c’est un refuge et un recommencement.

Hélène Cixous, mars 2021

►►► Distribution

Avec Shaghayegh Beheshti, Duccio Bellugi-Vannuccini, Georges Bigot, Aline Borsari, M.W. Brottet, Sébastien Brottet-Michel, Juliana Carneiro da Cunha, Hélène Cinque, Eve Doe Bruce, Maurice Durozier, Clémence Fougea, Farid Gul Ahmad, Sayed Ahmad Hashimi, Samir Abdul Jabbar Saed, Martial Jacques, Dominique Jambert, Judit Jancso, Shafiq Kohi, Lucia Leonardi, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Vincent Mangado, Andréa Marchant, Julia Marini, Alice Milléquant, Taher Akbar Baig, Nirupama Nityanandan, Miguel Nogueira, Tomaz Nogueira, Seietsu Onochi, Vijayan Panikkaveettil, Reza Rajabi, Omid Rawendah, Xevi Ribas, Arman Saribekyan, Thérèse Spirli

Une coproduction Théâtre du Soleil / Théâtre National Populaire

Un spectacle programmé par le TNP en collaboration avec Les Nuits de Fourvière, La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, le Radiant-Bellevue, Les Célestins – Théâtre de Lyon, le Théâtre de la Croix-Rousse, Le Toboggan – Décines-Charpieu, le Théâtre de la Renaissance – Oullins et La Comédie de Valence

