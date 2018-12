Du grand théâtre sur grand écran ! Lucrèce, Roméo, Juliette, Cyrano, Viola, Alceste, Électre, Oreste…prendront chair pour vous entraîner à la découverte de grands classiques du théâtre.

Cyrano de Bergerac © Christophe Raynaud de Lage, Coll. Comédie-Française

Diffuser des pièces de théâtre au cinéma, c'est permettre à ceux qui n'ont pas ou peu l'occasion d'aller à la Comédie-Française de découvrir le théâtre en le parant des codes du cinéma.

Entre passion, trahison, crime, manipulation… la troupe de la Comédie-Française vous fera vivre les plus belles émotions au cinéma.

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau Christian à conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole de Christian sort de son propre cœur.

Cyrano de Bergerac / Christophe Raynaud de Lage, Coll. Comédie-Française

« Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le fait aimer et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès s’est emparé du plateau de la Salle Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce… tous les genres sont convoqués pour faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français !

La mise en scène de Denis Podalydès fait de la pièce un conte où le héros, alternant panache et mélancolie, traverse des espaces qui se métamorphosent comme dans un rêve. C’est toute la magie du théâtre qui se déploie sous les yeux du spectateur. En même temps qu’elle parvient à maintenir cet émerveillement, renouvelé à chaque acte par les changements de décors, la mise en scène souligne la grande réflexivité de la pièce qui avant toute chose nous parle de théâtre.

Après avoir écrit deux pièces pour Sarah Bernhardt (La Princesse lointaine en 1895 et La Samaritaine en 1897), Edmond Rostand écrit Cyrano de Bergerac, « comédie héroïque en cinq actes et en vers », à la demande de l’ancien sociétaire de la Comédie-Française Coquelin aîné. Dès sa première représentation au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 28 décembre 1897, cette comédie connaîtra un succès fulgurant et éclipsera le reste de l’œuvre de Rostand pour devenir la pièce sans doute la plus célèbre du théâtre français.

►►► Extrait :

Cyrano : Ah ! Non ! C’est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! Dieu !… bien des choses en somme… En variant le ton, – par exemple, tenez : Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez, Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! » Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse ! Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! » Descriptif : « C’est un roc !… c’est un pic !… c’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ?… C’est une péninsule ! »

►►► Distribution

Texte William Shakespeare

Texte d’ Edmond Rostand

Mise en scène de Denis Podalydès

Avec la Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française

Cyrano de Bergerac / Christophe Raynaud de Lage, Coll. Comédie-Française

►►► Dates de diffusion

Mardi 8 janvier 2019 à 20h

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h

Lundi 14 janvier 2019 à 20h

Diffusions à l'international avec le soutien de l'Institut Français.

