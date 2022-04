Du grand théâtre sur grand écran !

De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité.

La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma avec L’avare qui sera retransmis en direct.

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline sans fortune. Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage…

S’inspirant de La Marmite de Plaute, Molière offre, deux ans après Le Misanthrope, le portrait d’un avare d’un incroyable relief.

Il interprète lui-même au Théâtre du Palais-Royal le rôle de cet homme à la fortune assurée dont la vie n’est que calcul et paranoïa. Harpagon projette de marier « sans dot » sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être son père, et son fils Cléante à une riche veuve. Il va sans dire que Molière défend les amoureux contre l’autorité paternelle, Élise étant éprise de Valère qui s’introduit dans le foyer déguisé en valet, Cléante convoitant Mariane sans savoir que son père a l’intention de l’épouser. Au thème du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse, relève Lilo Baur qui retrouve la Troupe pour la sixième fois, juste après sa récente Puce à l’oreille de Feydeau.

Elle situe la pièce dans la période d’après-guerre, à la fois proche de nous mais loin de l’émancipation féminine, parentale et sociétale gagnée depuis. Et, de cet usurier sans scrupule qui accumule ses richesses dans une cassette, « à l’image des grandes banques, avec tous ces lingots et ces bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées », elle tire les fils de sa mise en scène enlevée. Femme de plateau à l’imagination débordante, elle exploite le comique de situation de ce texte aux scènes légendaires, de la fouille du valet La Flèche à la cassette volée, et met en valeur « les sentiments exacerbés de la jeunesse, amoureuse ou enragée ».

►►► Distribution

Texte : Molière

Mise en scène : Lilo Baur

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

et les Une comédie en 5 actes

Date de création de l’œuvre : 9 septembre 1668 au Théâtre du Palais-Royal

Date de création à la Comédie-Française : 2 septembre 1680 au Théâtre de l’Hôtel Guénégaud

2768 représentations de l’œuvre par la Comédie-Française depuis la créati

