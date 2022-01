Du grand théâtre sur grand écran !

Tartuffe © Jan Versweyveld

La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma avec Le Tartuffe ou l’hypocrite de Molière qui sera retransmis en direct.

En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli chez lui le dévot Tartuffe pour qu'il guide toute la maisonnée. Mais incapable de résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l'épouse d’Orgon. Surpris au moment il en faisait l’aveu à la belle Elmire, il ne s’en sort qu'au prix d’une plongée dans l’hypocrisie, qui conduit la famille au bord de l’explosion...

Tartuffe / Jan Versweyveld

Vous croyiez connaître Tartuffe ? Le metteur en scène, Ivo van Hove, vous entraîne à la découverte de la version originelle, censurée en 1664 par le Roi au lendemain de la première et qui n’a donc été jouée qu’une seule fois dans l’histoire.

Elle a été reconstituée grâce au travail de « génétique théâtrale » mené par l’historien Georges Forestier qui précise que ce Tartuffe s’est trouvé censuré par Louis XIV, qui ne pouvait d’un côté se faire le héraut de l’orthodoxie catholique et de l’autre permettre à son comédien-auteur préféré de représenter sur son théâtre parisien une telle satire des dévots.

Ivo van Hove choisit cette version énergique, furieuse même, concentrée sur la crise que l’arrivée de Tartuffe provoque dans une riche famille, en ruines. Elle est resserrée sur la relation passionnelle de Tartuffe avec la deuxième et jeune épouse du riche Orgon, le conflit entre le père et le fils ainsi que l’opposition entre une vision progressiste et libertine du monde portée par Cléante et celle conservatrice d’Orgon et de sa mère.

Tartuffe / Jan Versweyveld

Ivo van Hove n’oublie pas que Tartuffe est un mendiant qui « se voit attribuer un rôle de sauveur, de dévot, par Orgon qui trouve en lui un confident, un maître spirituel » jusqu’à ce que, pour « sceller ce lien unique, il décide de faire de Tartuffe son seul héritier. La bombe explose. Comme un grand nombre des comédies de Molière, Le Tartuffe est un drame social. »

Le spectacle est suivi de l’hommage de la Troupe à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

►►► Distribution

Texte de Molière

Mise en scène d’ Ivo van Hove

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

et les Comédie en trois actes et en vers

Version interdite de 1664 restituée par Georges Forestier , avec la complicité d’ Isabelle Grellet

, avec la complicité d’ Date de création de l’œuvre : 12 mai 1664 au Château de Versailles

Première à la Comédie-Française

Le Tartuffe ou l’Imposteur, en 5 actes qui est habituellement joué a été créé le 5 février 1669 au Théâtre du Palais-Royal et joué 3193 fois par la Comédie-Française depuis 1680.

►►► L’ÉPREUVE DE L’ÉPHÉMÈRE : CAPTER LE SPECTACLE VIVANT

La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma pour une saison entièrement dédiée à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

Quatre spectacles inédits parmi les plus populaires du répertoire seront diffusés sur grand écran : Le Malade imaginaire, Tartuffe, L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme.

Ces pièces, jouées sur la scène de la Salle Richelieu de la Comédie-Française à Paris sont retransmises dans 300 salles de cinéma du réseau Pathé à travers la France.

