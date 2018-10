Du grand théâtre sur grand écran ! Lucrèce, Roméo, Juliette, Cyrano, Viola, Alceste, Électre, Oreste…prendront chair pour vous entraîner à la découverte de grands classiques du théâtre.

Lucrèce Borgia de Victor Hugo mise en scène Denis Podalydès © La comédie Française - Pathé Live

Diffuser des pièces de théâtre au cinéma, c'est permettre à ceux qui n'ont pas ou peu l'occasion d'aller à la Comédie-Française de découvrir le théâtre en le parant des codes du cinéma.

Entre passion, trahison, crime, manipulation… la troupe de la Comédie-Française vous fera vivre les plus belles émotions au cinéma.

Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire reconnaître et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son frère.

Lors d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion.

Piquée par l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante…

Rarement oeuvre dramatique n’est allée aussi loin dans la mise en scène de l’amour maternel. Lucrèce est un monstre moral mais ce monstre est une mère aimante.

"Victor Hugo a écrit Lucrèce Borgia pour raconter la perle qu'il y a au fond de chaque monstre" rappelle Denis Podalydès.

►►► Distribution

Texte Victor Hugo

Mise en scène Denis Podalydès

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

►►► Diffusions

Afin de permettre au plus grand nombre d’assister à la représentation du spectacle, Pathé Live diffusera Lucrèce Borgia en direct de la salle Richelieu, le 18 octobre à 20h15, dans plus de 300 salles de cinéma dont 70 salles Gaumont et Pathé. Des reprises au cinéma seront proposées ultérieurement.

►►► Informations et réservations : http://www.pathelive.com

Sources Comédie Française