Ecrit par Duras en 1982, l’histoire d’un homme qui paye une femme pour passer plusieurs semaines avec lui dans un hôtel près de la mer, afin de l’aider à apprendre à aimer.

La maladie de la mort Young girl's dream © Duane Michals

Le théâtre des Bouffes du Nord accueille La maladie de la mort mis en scène par Katie Mitchell.

La femme, qui n’est pas une prostituée, est payée pour accepter tout acte sexuel ou toute autre demande de la part de l’homme.

La femme lui rend visite seulement la nuit, elle n’est pas autorisée à lui parler sans y être invitée.

La tonalité du texte est très secrète et étrange et s’apparente à un thriller psychologique.

Chaque rencontre semble comporter un danger et chaque fois on se demande ce que cet homme pourrait faire à cette jeune femme, et surtout pourquoi la femme accepte un tel arrangement.

Katie Mitchell

►►► Distribution

Librement adapté d'après le récit de Marguerite Duras

Mise en scène Katie Mitchell Script Alice Birch Collaboration à la mise en scène Lily McLeish Réalisation vidéo Grant Gee Décor et costumes Alex Eales Musique Paul Clark Son Donato Wharton Vidéo Ingi Bekk Assisté d'Ellie Thompson Lumières Anthony Doran Avec La femme Laetitia Dosch L'homme Nick Fletcher Narratrice Irène Jacob