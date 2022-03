Une maison, près d’un lac. Dans cette maison, on entre, on sort, on se croise, on se fuit. Va-et-vient permanent des hommes et des sentiments. Tout est passion, tout est théâtre. Macha aime Treplev qui aime Nina qui aime Trigorine…

La mouette © Simon Gosselin

Tout tourne autour d’Arkadina. Figure centrale de La Mouette de _Tchekhov_, sa présence, sa beauté, son élégance, le moindre de ses gestes, un soupir, une phrase inachevée, un regard, provoquent des électrochocs successifs à tous ceux qui l’approchent. Sa vie est une succession de rôles qu’elle endosse, naturellement. Elle joue au théâtre, en société comme dans l’intimité. Dans cette maison dont elle orchestre le moindre mouvement des cœurs et des corps, elle se refuse à jouer son rôle de mère. Konstantin Treplev, son fils, ne sait comment attirer l’attention de celle qui le tient à distance. Est-ce la peur des traces laissées par le passage du temps ? La peur d’un trop plein d’amour maternel de ce fils prêt à tout pour la séduire ?

SORIN : J’ai une folle envie de vivre, tu comprends ? La Mouette, acte 2

Cyril Teste détaille ses intentions :

« Sans doute n’ai-je jamais aussi bien compris la folle envie de vie, la folle envie d’aimer, la folle envie de théâtre dont il est question dans La Mouette. Vivre jusqu’à la fin des fins, aimer jusqu’au désespoir, jouer, même peu, même mal : c’est toute la pièce. Une « comédie » comme le prétend Tchekhov, qui donne du courage certes, mais donne aussi envie de pleurer. Le temps est venu pour nous de la traverser. Oui, la traverser, comme on dit d’une eau dans laquelle on se jette. Sans autre certitude que celle-là : c’est maintenant. Sans autres objectifs que ceux-ci : découvrir, et partager ses secrets.

Une comédie dans laquelle, pourtant, la mort frappe comme la foudre, et qui s’achève sur ces mots : « Il y a que Konstantin vient de se tuer ». Annoncée un instant avant le tomber du rideau, la mort de Treplev ne sera à jamais suivie que de silence, et entourée de mystère. On pourra dire qu’il meurt d’avoir définitivement perdu Nina, ou de ne pas avoir réussi à être l’artiste qu’il rêvait de devenir. Je formule une troisième hypothèse, qui n’exclut d’ailleurs ni la première, ni la deuxième.

La mouette / Simon Gosselin

Le drame de Treplev a quelque chose à voir avec la tragédie d’OEdipe. Avant que Trigorine n’entre dans la vie d’Arkadina, Treplev et sa mère vivent seuls. Sans père. Tchekhov insiste tout au long du texte sur la grande beauté de cette femme de quarante-trois ans, mais aussi sur sa fraicheur. Dorn ne prétend-il pas qu’elle paraît plus jeune que Macha, âgée seulement de vingt-deux ans ? Et si Treplev était amoureux de sa mère ? S’il la désirait ? Si, même, la relation avec Nina – qui rêve de devenir l’actrice qu’est Arkadina – pouvait être envisagée comme une forme de transfert, ou le moyen tout à la fois de vivre et de contourner le tabou ?

L’objectif premier de cette adaptation de La Mouette est d’explorer la relation fils/mère, et d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa mère. L’amour fou, et la douleur : Treplev est mal aimé, ou trop peu, ou pas comme il le souhaiterait.

Dans la pièce, le projet réformateur de Treplev ne sera donc pas sans lien avec l’intime. Avec sa mère en particulier, et avec l’amant de celle-ci qu’il jalouse autant qu’il méprise. »

Dans la version qu’il donne de ce texte, Cyril Teste convoque sur le plateau théâtre, peinture et cinéma. Mise en abyme vertigineuse de la pièce déployée en plusieurs dimensions : où commence la fiction, où s’arrête le réel, comment éprouve-t-on les sentiments selon que l’acteur est filmé ou en chair et en os? La caméra sublime les sentiments au plus près des corps, des visages, du grain de la peau. Loin d’elle, le corps et la voix des acteurs ressuscitent notre écoute.

Le théâtre-cinéma de Cyril Teste est le lieu des songes et mensonges, des espoirs et renoncements de personnages prisonniers pour l’éternité de cette maison au bord d’un lac.

La mouette / Simon Gosselin

►►► Distribution

D’après Anton Tchekhov

Mise en scène Cyril Teste

Collectif MXM

Collaboration artistique Marion Pellissier et Christophe Gaultier

Dramaturgie Leila Adham

Scénographie Valérie Grall

Création lumière Julien Boizard

Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez

Images originales Nicolas Doremus, Christophe Gaultier

Création vidéos en images de synthèse Hugo Arcier

Musique originale Nihil Bordures

Ingénieur du son Thibault Lamy

Costumes Katia Ferreira

► Avec