Un moment de théâtre où tout peut arriver dans un univers suspendu où il est possible d'inventer un autre rapport aux êtres que nous côtoyons et au système qui nous contraint.

La romancière brésilienne la plus célèbre du XXe siècle, Clarice Lispector, a imaginé ce voyage initiatique d’un héros sans héroïsme, fuyant le crime qu’il a commis et se révélant à lui-même par la grâce de la rencontre de deux femmes étonnantes qui lui ouvrent le chemin.

Marie-Christine Soma adapte La pomme dans le noir et convie sur le plateau de la MC 93 de Bobigny,Carlo Brandt, Pierre-François Garel, Dominique Reymond et Mélodie Richard.

Martin a commis un crime dont on ne sait rien, seulement qu'il a transformé son rapport au monde. Martin n’a pas d’autre issue que de quitter la ville, s’enfuir, entamer sa traversée du désert. Il trouve refuge dans une ferme isolée où vivent deux femmes, Victoria et Ermelinda. Au contact d'une nature qu'il découvre, grâce au travail imposé à son corps, ce héros involontaire s'engage sur un chemin qui va le conduire vers une redécouverte de lui-même, et de tout ce qui l’entoure.

En adaptant cette œuvre majeure de la littérature, Marie-Christine Soma veut donner vie à ces personnages nimbés de mystère, dont la rencontre inopinée se révèle porteuse d'espoir et fait entendre la voix d'une auteure qui refuse d'entrer dans le jeu des classifications entre bien et mal, entre « fous et gens raisonnables, êtres disciplinés ou subversifs, honorables ou scandaleux ».

