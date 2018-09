Sans nostalgie, la compagnie nous emmène dans l’univers magique des forêts, pour un nouveau poème scénique parcouru de joyeuse virtuosité. A partager sans modération !

Cirque Plume © Yves Petit 2017

En tournée pour son ultime spectacle, La Dernière Saison, le Cirque Plume a choisi La Villette pour faire ses adieux.

Le Cirque Plume présente son dernier spectacle, il est en tournée pour sa dernière saison.

Sans nostalgie, la compagnie, qui a fait si souvent escale à La Villette depuis 1991, nous emmène dans l’univers magique des forêts jurassiennes, lieu de joies et de peurs enfantines, d’anges sylvestres et de monstres griffus.

À l’heure où « la nature, le vivant, le sauvage sont devenus des objets. À détruire ou à consommer […] », le Cirque Plume crée un nouveau poème scénique nourri de la fragilité des arbres, de la majesté de la neige, de la puissance du vent.

Cirque Plume / Yves Petit

Dans son chapiteau frontal prend place une immense toile que Charles Belle a peinte en forêt, au bois et au fusain, et qui a passé sept saisons dehors, chahutée par les branches, le soleil, les orages, avant de rejoindre la troupe. Partout autour et au-dessus, forts de leur longue histoire et de leurs joyeuses virtuosités, musiciens et acrobates composent cet ultime spectacle qu’ils nous invitent, une fois encore, à partager.

Source La Villette

Cirque Plume / Yves Petit