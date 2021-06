« Le monde du Lac est celui du mystère, du fantasme, de l’érotisme à travers les cygnes. » Angelin Preljocaj

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj © JC Carbonne

Le ballet original dont s’inspire Angelin Preljocaj est un monument du répertoire du ballet classique. L’intrigue s’inspire d’un conte allemand, Le Voile Dérobé. Sur un livret de Vladimir Petrovitch Beguitchev et Vassili Gueltzer et une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Le Lac des cygnes est créé à Moscou pour le Théâtre Impérial (Bolchoï) en 1877.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

Adulé, décrié, revisité, cité au-delà de l’univers de la danse classique, Le Lac des cygnes a connu plus de quinze adaptations chorégraphiques.

Odette, jeune fille sensible aux questions environnementales, flâne au bord du lac des cygnes. Elle y croise Rothbart, entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du lac et cherche à exploiter ces terrains. Confronté à la jeune fille, dont il craint l’opposition, il use de ses pouvoirs et la transforme en cygne.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

J’ai voulu transposer le conte dans le monde de l’industrie et de la finance. Mais il n’était pas possible de faire un Lac des cygnes sans garder cette dimension mystérieuse, où l’eau prend une signification particulière.

Angelin Preljocaj

Pendant ce temps, au siège d’une entreprise spécialisée dans les plateformes de forage, le PDG et sa femme dévoilent un nouveau modèle d’usine. Durant les festivités, Siegfried, fils du PDG, comprend que la nouvelle usine est destinée à s’implanter au bord du lac. Héritier de l’entreprise mais amoureux de la nature, il pose son véto et s’oppose à son père.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

Ce sont deux mondes qui s’affrontent, la ville, l’industrie, la finance, d’une part et, d’autre part, le lac, encore préservé, mais soudain menacé. Comme l’eau, denrée rare. Il y a une dramaturgie qui mène à la catastrophe et qui se joue en soubassement du lac qui va être profané par l’usine de raffinerie, ou de forage, dont on voit la maquette au premier acte.

Angelin Preljocaj

La nuit venue, Siegfried erre au bord du lac et il rencontre l’étrange femme-cygne. Fasciné, il la poursuit sur les rives, mais est rapidement appréhendé par Rothbart et ses hommes qui le prennent pour un opposant.

Ils l’assomment et l’abandonnent. Une nuée de cygnes vient se poser sur le lac et l’un d’eux s’approche de Siegfried. Sortant de sa torpeur, il découvre Odette, la femme-cygne croisée plus tôt, et en tombe follement amoureux.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

Après avoir signé un accord secret avec Rothbart pour la vente et l’implantation de l’usine, le père de Siegfried organise une soirée où il invite Rothbart et sa fille Odile, double maléfique d’Odette. Abusé par la ressemblance, Siegfried annonce qu’il va épouser Odile. Rothbart conditionne la main de sa fille à l’acquisition de l’usine. Aveuglé par l’amour, Siegfried consent.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

Lorsque la véritable Odette apparaît, Siegfried, conscient de sa méprise, s’effondre de douleur et tente d’apaiser son désespoir auprès de sa mère. Il retourne au lac retrouver Odette mais la mécanique d’un destin qu’il a lui-même enclenché est en marche.

Lac des cygnes _ Ballet Preljocaj / JC Carbonne

►►► Distribution

CHORÉGRAPHIE Angelin Preljocaj

MUSIQUE Piotr Ilitch Tchaïkovski

MUSIQUE ADDITIONNELLE 79D

VIDÉO Boris Labbé

COSTUMES Igor Chapurin

LUMIÈRES Éric Soyer

ASSISTANTE RÉPÉTITRICE Cécile Médour

CHORÉOLOGUE Dany Lévêque

AVEC (EN ALTERNANCE)

ODETTE - ODILE : Théa Martin Isabel García López Verity Jacobsen

SIEGFRIED : Laurent Le Gall Leonardo Cremaschi Jordan Kindell

MÈRE DE SIEGFRIED : Mirea Delogu Clara Freschel

PÈRE DE SIEGFRIED : Baptiste Coissieu

ROTHBART : Antoine Dubois

ET Lucile Boulay, Celian Bruni, Elliot Bussinet, Zoé Charpentier, Lucia Deville, Jack Gibbs, Mar Gómez Ballester, Naïse Hagneré, Beatrice La Fata, Florine Pegat-Toquet, Agathe Peluso, Mireia Reyes Valenciano, Simon Ripert, Khevyn Sigismondi, Manuela Spera, Micol Taiana

Sources Théâtre National de la danse Chaillot