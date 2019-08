Vivre dans la compagnie des hommes ou la fuir ? Alain Françon met à la question Le misanthrope de Molière.

Comment vivre en communauté, aimer, rester humain dans un monde cynique?

Faut-il se retirer de la compagnie des hommes ?

Ce souci qui taraude l’orgueilleux et exigeant Alceste du Misanthrope de Molière va comme un gant à Alain Françon. Ce maître de l’art du théâtre – attentif au sens et à la couleur des mots, à l’instant versatile, au poids du politique, et à l’art des acteurs – aborde pour la première fois de sa longue carrière le plus insolent des auteurs classiques français.

Françon a attendu d’avoir créé des œuvres d’auteurs contemporains radicaux que hante la question du vivre ensemble – Edward Bond, Peter Handke, Botho Strauss. Il a aussi interrogé Ibsen, Tchekhov, Goldoni, exploré la cruauté de Feydeau, et Le Menteur de Corneille.

Il situe Le Misanthrope dans l’atemporelle antichambre élégante d’un lieu de pouvoir et nous convie à de glacials jeux de cour et de cœur. Il signe une fête de l’esprit où irradie la rigueur corsetée de l’alexandrin, un subtil alliage de talents et dans le rôle d’Alceste, Gilles Privat.

Odile Quirot

►►► Distribution

MISE EN SCÈNE Alain Françon

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE David Tuaillon

DÉCOR Jacques Gabel

LUMIÈRES Joël Hourbeigt

COSTUMES Marie La Rocca

MUSIQUES Marie-Jeanne Séréro

SON Léonard Françon

COIFFURE MAQUILLAGE Cécile Kretschmar

AVEC David Casada, Pierre-Antoine Dubey, Daniel Dupont, Pierre-François Garel, Gilles Privat, Lola Riccaboni, Joseph Rolandez, Régis Royer, Dominique Valadié, Marie Valle

