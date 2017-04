Joël Pommerat traverse le conte de Charles Perrault,Le petit chaperon rouge, avec la plus grande simplicité et vérité, au Théâtre des Bouffes du Nord.

Une petite fille se morfond entre sa mère trop occupée et sa grand-mère malade. Elle invite L’Ombre à venir danser avec elle, puis rencontre le Loup qui se cache dans la forêt… Une histoire où une fillette joue à avoir peur !

Joël Pommerat revisite ce conte populaire en restant le plus près possible de l’action, dessinant le trajet de la petit fille qui se rend chez sa grand-mère comme une confrontation avec les forces hostiles de la nature et du monde animal.

Le Petit Chaperon rouge (2004) est le premier des contes que j’ai réécrits avant Pinocchio (2008) et Cendrillon (2011). J’ai fait ce spectacle pour l’une de mes filles, tout en pensant à ma mère. Je voulais parler d’aujourd’hui à des enfants d’aujourd’hui. Raconter à nouveau, le plus simplement et le plus concrètement possible, l'histoire de cette petite fille qui part de chez sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre un loup. Le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur de grandir, la solitude, la rencontre, sans que ces questions ne soient jamais abordées directement par les personnages, c’est cela, je crois, qui rend cette histoire si envoûtante pour les enfants et les adultes.