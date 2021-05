Une nouvelle édition pour le festival du spectacle vivants : Théâtre, Cirque, Création, Mise en voix, Chantier-théâtre, Danse, Théâtre burlesque jonglé, Comédie musicale, Musique...

Printemps des comédiens © Montpellier

Premier festival de théâtre dans la saison culturelle en France, Le Printemps des comédiens est devenu un lieu emblématique de la création théâtrale sur le territoire national.

Depuis 1987, date de sa création, il porte la marque de Jean-Claude Carrière et a invité les plus grands : Mnouchkine, Michel Bouquet, James Thierrée, Ostermeier, Zingaro, la Comédie Française, Jeanne Moreau, Cirque Plume et tant d’autres !

Cette année, vous pourrez découvrir un programme exceptionnel plein d’énergie et de passion au cœur du Domaine d’Ô.

►►► Quelques spectacles

Cyril Teste et le Printemps des Comédiens entretiennent une fidélité de longue date. Dans cette dernière création, le metteur en scène prête sa maîtrise du croisement plateau et caméra au texte d’Anton Tchekhov, admirablement traduit par Olivier Cadiot, pour aller sonder les plis et replis de la sensibilité humaine.

La Mouette / Simon Gosselin

Du cirque ? Si l’on veut. Du cirque-théâtre ? On est déjà plus près. Quelque chose en tout cas, d’onirique et charnel à la fois, de spectaculaire et d’intime, théâtre par l’histoire racontée – ou imaginée par le spectateur – cirque par la performance des corps et des objets. Comme toujours avec Marie Molliens et la compagnie Rasposo, grands habitués du Printemps des Comédiens.

Oraison / Laure Villain

Comment, quand on est une femme chilienne, affronter la mémoire de la dictature ? Comment soulever la chape du silence qui pèse de mère en fille sur tant de familles ? Trois femmes, trois générations et le poids d’une mémoire à la fois silencieuse et assourdissante.

El pais sin duelo / Cristobal Cvitanic

Stade du Heysel, 29 mai 1985, une tragédie européenne : 39 morts pour un match de foot. Dans un spectacle qui suit les corps au plus près, dans un kaléidoscope de langues, Julien Bouffier met en scène ces destins individuels sous la catastrophe collective.

Dans la foule / Marc Ginot

Puissante comédie satirique du grand auteur norvégien Henrik Ibsen, Un Ennemi du Peuple frappe à l'endroit de toutes nos angoisses face aux dérèglements d'aujourd'hui, dans une mise en scène extrêmement inventive de Jean-François Sivadier.