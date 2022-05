Le festival incontournable de la création théâtrale internationale en France au cœur du Domaine d’Ô.

Printemps des comédiens © Marie Clauzade

Le Festival Printemps des Comédiens accueille les plus grandes productions européennes.

Chaque année, il reçoit les grands maîtres des scènes internationales, mais aussi les artistes émergents et les grandes écoles de théâtre européennes, se positionnant ainsi comme un des lieux les plus importants de la création, de la production et de la formation du public et des artistes à Montpellier, notamment avec son programme Campus, né en 2021.

Festival résolument accessible à tous, tant par sa ligne artistique que par sa politique tarifaire, il propose chaque année un choix diversifié dans ses univers, genres et origines. S’appuyant sur des valeurs de transmission et de formation, le festival s’implique auprès des publics « éloignés » de la culture, au travers notamment du « Printemps des Collégiens ».

Quelques spectacles :

Michael Kohlhaas

Michael Kohlhaas / Gianmarco Bresadola

Une nouvelle de Kleist passée au filtre McBurney : grand écran, micros, musique, téléphone portable et même vidéo-conférence. Tout un appareillage à la fois contemporain et éternel pour que Kohlhaas assouvisse sa ravageuse quête de justice.

Ce récit d’amour et de mort, cette impitoyable quête de ce que l’on estime être son droit, sont bien de tous les temps et de tous les lieux : jusqu’où peut-on aller pour réclamer justice ? Au prix de combien de destructions, de combien de morts ?

From Outside In

From Outside In / Louise Quignon

Étrange univers que celui-là, fait de travestissements, d’insensées performances physiques, de métamorphoses chamarrées… Danse, théâtre, installation ? Tout est hybride, les corps comme le reste, dans le monde que créent, font et défont à vue les quatre performers de ce spectacle.

De Steven Cohen, « blanc, queer, juif et sud-africain » comme il se définit lui-même, on connait le goût pour les costumes extravagants, les fééries androgynes, les maquillages à paillettes…

Prométhée

Prométhée / Andreas Simopoulos

Un Prométhée sans rocher, sans chaîne. Mais un Prométhée eschyléen malgré tout : comme un noyau d’atome, Nikos Karathanos concentre les radiations de la tragédie dans une triviale habitation moderne. Et observe comment s’en échappent les monstres et les mythes.

Pas de drapés nobles, pas de masques s’avançant sous les marbres, pas de chœur aligné sous les statues des dieux : cette adaptation du Prométhée d’Eschyle s’installe dans une maison déglinguée entre un frigo douteux et un évier encombré…

Peer Gynt

Peer Gynt / Arnaud Bertereau

« Peer, tu mens ! » Peer Gynt raconte un nouveau bobard à sa mère pour expliquer six semaines d’absence avant de disparaître à nouveau. Ce vaurien adorable, ivre de rêves, devient tour à tour l’éminent sujet du roi des Trolls, un marchand d’esclaves, l’empereur des fous, un prophète, un naufragé...

David Bobée, prolifique et insatiable artiste de la scène transdisciplinaire, retrace le récit initiatique de Peer Gynt, une quête de soi qui le mène aux quatre coins du monde, des fjords norvégiens aux déserts d’Arabie, des océans déchaînés aux mondes fantastiques de son imagination, et jusqu’au bout de sa propre vie…

Strip : au risque d’aimer ça

Strip au risque d'aimer ça / Marie Clauzade

« Le tease est un stimulus dont on connaît le point de départ, mais jamais le point d’arrivée ; il est une sorte de premier véhicule, mettant le monde en branle en direction de l’excitation – une excitation toujours susceptible de se propager. » Laurent De Sutter, Striptease ou l’art de l’agacement.

Laissez-vous teaser ! Avec cette installation performative, Julie Benegmos et Marion Coutarel proposent une expérience immersive dans le milieu du striptease. Mêlant témoignages, fictions et récit autobiographique, Strip: au risque d’aimer ça vient déranger l’ordre sexuel édicté par nos sociétés, déplaçant notre regard vers la question de l’amour

Toute la programmation ici !