Un sommet de Shakespeare. Un rôle immense. Lavaudant l’a confié à Jacques Weber. Rendez-vous dans la tempête...

Le Roi Lear © Jean Louis Fernandez

Lear est une pièce-monde, une pièce-chaos.

Un père maudit sa fille préférée. Un autre père veut la mort du fils qu’il devrait aimer – tandis que son autre fils le livre à ses ennemis pour qu’ils le supplicient… Il y a de quoi devenir fou.

Et de fait, les fous ne manquent pas dans cet enfer. Fou professionnel, qui cherche à faire la leçon à Lear à coups d’absurdités. Fou fugitif, déguisé, plus vrai que nature. Fous dangereux, possédés par une idée fixe. Et fou royal : Lear lui-même, dépossédé de tout, y compris de sa propre raison…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Monter Lear, c’est se mettre en quête de quelques éclats d’humanité dans ces ténèbres afin de les rendre sensibles, visibles, incarnés. Pour cela, il faut une belle bande d’interprètes. Georges Lavaudant a travaillé à la composer, autour de Jacques Weber et de François Marthouret.

Le Roi Lear / Jean Louis Fernandez

Le Roi Lear / Jean Louis Fernandez

« Il y a des « pièces monde », comme on peut parler de « roman monde » comme l’Orestie, le Faust de Goethe, La Tempête de Shakespeare… une dizaine de pièces qui brassent absolument tout le destin de l’homme, les problèmes politiques, les problèmes amoureux, sexuels, les questions de pouvoir ou économique… En les lisant, en les voyant, on a l’impression que le monde entier est exposé sur la scène. Dans Lear les récits, les niveaux d’écritures sont très différents les uns des autres, c’est merveilleux, la langue que parle Gloster n’est pas la même que celle du fou, de Cordélia ou bien encore de Kent. Alors en termes de pure jouissance de l’art, de la matière écrite, travailler ces grandes disparités langagières est sensationnel. » Georges Lavaudant

Le Roi Lear / Jean Louis Fernandez

Le Roi Lear / Jean Louis Fernandez

►►► Distribution