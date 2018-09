La raison semble perdre le combat contre l’imposture… jusqu’au dénouement final.

Tartuffe de Molière © Théâtre du Petit Saint Martin

La programmation de la Porte St Martin des années 77 et 78 avait été marquée par les mises en scène du Tartuffe de Roger Planchon puis d’Antoine Vitez.

40 ans plus tard, la Porte St Martin renoue avec son Histoire et présente à un an d’intervalle, deux mises en scène du Tartuffe de Molière radicalement différentes de la même oeuvre, par deux grands Maîtres, Michel Fau en 2017 et Peter Stein en 2018.

Dans cette célèbre comédie, Molière crée un personnage dissimulateur et sournois, qui fait perdre toute raison à Orgon (Jacques Weber), le maître de Maison. Entiché jusqu’à la folie de son Tartuffe (Pierre Arditi), qu’il a recueilli chez lui, il se moque des mises en garde de son épouse, son fils, son beau-frère et sa servante : aux yeux d’Orgon, et en dépit de tous, Tartuffe est le plus fervent des dévots, et le meilleur des hommes.

Source Théâtre de la Porte Saint Martin

► Distribution

Une pièce de Molière

Mise en scène Peter Stein

Avec Pierre Arditi, Jacques Weber, Isabelle Gelinas, Manon Combes, Catherine Ferran, Bernard Gabay, Félicien Juttner, Jean-Baptiste Malartre, Marion Malenfant, Loïc Mobihan, Luc Tremblais

Décors Ferdinand Woegerbauer.

Costumes Anna Maria Heinreich.

Lumières François Menou.

Costumes fabriqués par Farani costumi di Roma.