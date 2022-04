Une histoire africaine par Abderrahmane Sissako et Damon Albarn

Répétitions du Vol du Boli - Théâtre du Châtelet © Hélène Pambrun

Créé en octobre 2020, Le vol du Boli est né des multiples voyages de Damon Albarn en Afrique et de sa rencontre avec le metteur en scène Abderrahmane Sissako. Porté par les voix et l’énergie des chanteurs, comédiens, danseurs et musiciens africains et européens, ce spectacle est un hommage et un chant d’amour envers le continent africain et son Histoire.

Concert sur le toit avec Damon Albarn et Fatoumata Diawara, tourné en marge de la première présentation du Vol du Boli en octobre 2020.

Abderrahmane Sissako donne le ton :

“Le Boli qui donne son nom à cet opéra est un « fétiche » magique. Dans la culture animiste Bambara de l’Afrique Subsaharienne, il fut l’objet le plus sacré car source de pouvoir. Transmis de générations en générations, le Boli est un lien entre les morts et les vivants puisqu’il peut contenir les reliques de chefs disparus.

En 1931, lors de la mission ethnographique Dakar/Djibouti, l’écrivain surréaliste Michel Leiris déroba un boli pour enrichir les collections du musée de l’Homme.

Fatoumata Diawara - Le Vol du Boli - Théâtre du Châtelet / Cyril Moreau

Dans son journal L’Afrique fantôme, il confie sa honte d’avoir volé le fétiche. Ce même boli se trouve aujourd’hui dans une vitrine du musée du Quai Branly à Paris sans qu’il y soit fait mention des remords de Leiris. Tel est le point de départ de notre dramaturgie : puisque le boli possède la mémoire d’un peuple, c’est à travers lui et son gardien au musée que nous créons notre histoire de l’Afrique. Une histoire où magie et matérialisme se confrontent.

Une histoire qui raconte l’absurdité et la cruauté du rapprochement entre l’Europe et l’Afrique. « Un rapprochement qui ne s’est pas toujours fait dans de bonnes conditions » comme l’a dit Aimé Césaire.

Répétitions du Vol du Boli - Théâtre du Châtelet / Hélène Pambrun

Accompagnée d’un chœur ancien et d’un chœur féminin, la musique composée par Damon Albarn est la métaphore du boli. Avec les musiciens maliens, congolais et burkinabés, elle incarne sa puissance magique, son « âme ». Pour la mise en scène, l’enjeu se trouve là : comment déposer de manière organique un propos politique et historique dans l’écrin musical ?

Le Vol du Boli n’est pas une tragédie sur les méfaits du colonialisme, l’Afrique n’est pas cela. Pas de dolorisme ici. L’humour, la distance ironique parfois mordante de la narration, mêlés à l’énergie musicale, donnent à cet « opéra » sa vérité et sa poésie.

Fatoumata Diawara - Le Vol du Boli - Théâtre du Châtelet / Cyril Moreau

Ainsi, le spectacle pourra naviguer dans des régions sombres parce que nous croyons à la lumière de la transmission. Concentré de magie engourdie derrière le plexiglass du musée, le boli fait de terre et de sang maintenant desséchés, est mort. Son pouvoir magique disparu, il ne reste que son étrange beauté et il prend un autre sens pour les visiteurs qui le regardent aujourd’hui. C’est cette magie perdue et oubliée que l’opéra veut restituer.”

►►► Distribution

► Générique

Conception musicale Damon Albarn

Livret et dramaturgie Abderrahmane Sissako , Charles Castella

Mise en scène Abderrahmane Sissako , en collaboration avec Dorcy Rugamba

en collaboration avec Conseiller artistique Charles Castella

Consultant artistique James Bonas

Scénographie Eric Soyer

Costumes Elisabeth Cerqueira

Lumières Christophe Chaupin

Chorégraphie Mamela Nyamza

Vidéo Mathieu Sanchez

Sound designer Stéphane Oskeritzian

► Avec :

Sogolon la reine mère, la femme magique, une griotte, une esclave, la patronne du maquis, une citadine : Fatoumata Diawara

Le roi Sundjata, le boy de Michel Leiris, l’amoureux qui se suicide, un serviteur, un tirailleur, un combattant de la liberté, un mineur, l’homme robot, un gardien de musée : Thierno Thioune

Le griot narrateur : Baba Sissoko

L’homme de la rue, un narrateur, l’homme du présent dans le maquis : Jupiter Bokondji

Un courtisan du Roi Sundjata, un serviteur, un esclave, un tirailleur, un mineur, un marchand, un chanteur de maquis, un citadin : Edouard Borrina Mapaka

Michel Leiris, une incarnation du pouvoir, un résistant, Léopold II, un citadin : François Sauveur

Femme au service du roi, femme abolitionniste, invitée du salon, une femme amoureuse du tirailleur, une cliente du maquis, une citadine : Emmanuelle Chimento

Femme au service du roi, esclave, un mineur, prostituée, une citadine : Faty Sy Savanet

Femme au service du roi, une fille du maquis, une citadine : Tanti Kouyaté

► Orchestre

Guitare, synthétiseur et échantillonneur Jack Steadman

Conga, percussions et échantillonneur Remi Kabaka

Tama et n’goni Baba Sissoko

Percussions Cubain Kabeya

Kora Mamadou Diabaté

Percussions, doom doom et basse électrique Mel Malonga

Djembe, percussions, échantillonneur et calebasse Papy Kalula Mbongo

Djembe, tambour à fente et échantillonneur Mélissa Hié

Balafon pentatonique et synthétiseur Ophélia Hié

Balafon diatonique Lansiné Kouyaté

Flûte médiévale, basson renaissance, trompes et synthétiseur Xavier Terrasa

Sacqueboute et trombone Guillaume Bernard

► Chœur de femmes

Tanti Kouyaté

Yvonne Coulibaly

Amy Doumbia

Vivi Kazango

Gwénaëlle Jacquet

► Chœur d’hommes

Christian Ploix (solo)

Erwan Picquet

Vincent Pislar

Branislav Rakić

Matthieu Walendzik

Kevin Arboleda-Oquendo

► Danseuses / danseurs

Mamela Nyamza

Thierno Thioune

Fatou Diarra

Soukeyna Boro

Gwénaëlle Jacquet

Kitoko

Oliver Tida

Avec le soutien du Nouveau Théâtre de Montreuil

Ce projet a été initialement conçu dans le cadre de la Saison Africa2020. À ce titre, il bénéficie du soutien de son Comité des mécènes.