Plus que l’écriture d’une pièce, c’est l’écriture d’un personnage.

Matias Pilet met au service de son personnage l’entièreté de sa palette artistique et l’incarne tout en poésie et fragilité. De ces aventures émerge un clown d’un nouveau genre, dans un solo qui s’inspire des augustes burlesques du cinéma muet.

Sans raison, les interdictions ne cessent de faire irruption dans son quotidien, l’obligeant à faire face à des frontières invisibles et des règles semblant incohérentes. Figure clownesque qui s’inspire des belles heures du cinéma sans parole plongée dans une scénographie kafkaïenne, malmené, il fait tout son possible pour s’extirper de ce monde absurde. Il surmonte avec sa maestria décalée les obstacles que le XXIème siècle s’obstine à semer sur sa route.

Les aventures d’Hektor sur la scène du Théâtre de Monfortnous renvoie aux belles images de notre enfance jouant avec nos émotions les plus simples.

Notre trio commence en 2013 avec Acrobates dédié à notre ami Fabrice Champion, trapéziste aux Arts Sauts. Deux ans plus tard, Olivier et Matias créent le solo TU, histoire d’une (re)naissance. En 2016, lors de la création du Terabak de Kyiv, cabaret de Stéphane avec les musiciennes ukrainiennes Dakh Daughters, est né Hektor, porté par Matias. Olivier et Matias approfondissent ce personnage avec La Fuite. Aujourd’hui, nous l’entraînons dans de nouvelles aventures.