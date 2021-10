Dostoïevski obsède depuis longtemps Sylvain Creuzevault…

Les Frères Karamazov © Simon Gosselin

Les Frères Karamazov est un monstre.

Comme pour Les Démons (mis en scène aux Ateliers Berthier à l’automne 2018), et après Le Grand Inquisiteur (créé à l’Odéon à l’automne 2020), Sylvain Creuzevault taille dans 1300 pages les éléments d’une lecture inspirée de Heiner Müller et Jean Genet, selon qui l’ultime roman de Dostoïevski est avant tout “une farce, une bouffonnerie énorme et mesquine”.

Cet humour farcesque, déjà perceptible dans Les Démons, devient ici littéralement ravageur.

“Qui crée veut la destruction”, disait Müller.

Les Frères Karamazov / Simon Gosselin

Creuzevault retrouve partout dans le roman ce mouvement paradoxal d’une écriture qui ne cesse de raturer ce qu’elle affirme. L’intrigue semble simple : Fiodor Karamazov est assassiné. Qui est le coupable ?

Lequel de ses fils a-t-il tué l’ignoble Fiodor Karamazov : Dimitri le sensuel, le coupable idéal, rival de son père en amour ? Ivan l’intellectuel, tourmenté par la question du mal radical, n’y est-il vraiment pour rien ? Et Aliocha le vertueux, le naïf, n’aurait-il pas lui-même joué un rôle dans cette affaire, ne serait-ce que celui d’être resté aveugle ?

L’enquête trouble les certitudes, subvertit les causalités. Les actes, les motifs, les caractères s’ouvrent à toutes les contradictions. Le procès de Dimitri exhibe les ficelles de ce qu’on appelle “justice”. Le cadavre d’un homme de Dieu, au lieu de dégager une odeur de sainteté, se met à puer.

Les Frères Karamazov / Simon Gosselin

À travers le récit d’un parricide, l’auteur se confronte aux questions métaphysiques et politiques qui l’habitent : l’affrontement entre le bien et le mal, la culpabilité, l’artificialité de la foi, la réconciliation entre la loi divine et la loi terrestre. Et si Dostoïevski critique l’institution religieuse avide de pouvoir, la foi n’a cependant pas déserté son œuvre. Toutes ses réflexions s’incarnent dans une intrigue policière aux allures de farce. Mais une farce grinçante qui dissout les convictions et distille la puissance destructrice du rire.

Dans ce “jeu de massacre”, note Genet, tandis que se défont la dignité, le sérieux tragiques, “il ne reste que de la charpie. L’allégresse commence”...

Les Frères Karamazov / Simon Gosselin

► Distribution

D’après Fédor Dostoïevski

Adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault

Traduction française André Markowicz

Dramaturgie Julien Allavena

Scénographie Jean-Baptiste Bellon

Lumière Vyara Stefanova

Création musique Sylvaine Hélary, Antonin Rayon

Maquillage Mytil Brimeur

Masques Loïc Nébréda

Costumes Gwendoline Bouget

Son Michaël Schaller

Vidéo Valentin Dabbadie

Avec Nicolas Bouchaud, Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Pauline Lorillard, Frédéric Noaille, Blanche Ripoche, Sylvain Sounier

Avec le Festival d'Automne à Paris

Sources Théâtre de l’Europe Odéon et le Festival d'Automne à Paris