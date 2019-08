Un Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier de Nanterre ouvre la première consultation d'écoute destinée aux SDF…

Les naufragés © Pascal Chantier

Patrick Declerck a suivi pendant plus de quinze ans les clochards de Paris. Psychanalyste, il ouvre au Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier de Nanterre la première consultation d'écoute destinée aux SDF. De cette expérience, il tirera son livre Les Naufragés.

"C'est l’odeur dont je me souviendrais le plus longtemps, écrit-il, une odeur âcre, écœurante, qui vous prend à la gorge, imprègne vos vêtements, une odeur d'aisselles et d’entrejambes, de pieds purulents qui ont pas été́ déchaussés depuis des semaines. J'ai suivi les clochards de Paris dans la rue, dans le métro, les centres d'hébergement, à l'hôpital. J'ai aidé́ à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs, je sais n'en avoir guéri aucun. Je les ai haïs la plupart du temps. Ils puent la crasse et le mauvais vin, ils puent la haine, la rancœur, l'envie. Ils se volent entre eux, ils terrorisent les plus faibles, ils violent leurs femmes. Mais il n'y a pas eu que la haine. C'est pour ça que je suis resté longtemps à les regarder, à les écouter. C'est pour ça que maintenant que je les ai quittés, il y a des soirs où ils me manquent un peu. Les souvenirs se bousculent, les morts et les vivants, les morts vivants, tous ceux que j’ai croisés, le temps d’un mot, d’un pansement, d’un comprimé, d'un repas chaud."

Je veux vous donner à écouter le témoignage de cet homme parti vivre avec les naufragés, les misérables, et continuer à raconter au théâtre les histoires oubliées de ceux qui ne sont rien.

Emmanuel Meirieu

Les naufragés / Pascal Chantier

►►► Distribution

D’après le roman Les naufragés, Avec les clochards de Paris de Patrick Declerck

Mise en scène Emmanuel Meirieu

Adaptation François Cottrelle et Emmanuel Meirieu

et Musique Raphaël Chambouvet

Costumes Moïra Douguet

Maquillage Roxane Bruneton

Lumière, décor, vidéo Seymour Laval et Emmanuel Meirieu

et Son Raphaël Guenot

Avec François Cottrelle, Stéphane Balmino

Production Bloc Opératoire ; Théâtre Comédie Odéon

Coproduction Les Nuits de Fourvière

La compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par la Drac Rhône Alpes et la Région Auvergne Rhône Alpes, et soutenue par la Ville de Lyon

est conventionnée par la et la Région Auvergne Rhône Alpes, et soutenue par la Production déléguée en tournée C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord & Bloc Opératoire