James Gray à Paris pour sa première mise en scène d’opéra !

Les noces de Figaro © Vincent Pontet

Après son passage à la Mostra de Venise pour y présenter sa magistrale odyssée spatiale Ad Astra largement saluée par la critique, le réalisateur américain James Gray pose ses bagages à Paris pour sa première mise en scène d’opéra.

Ces Noces de Figaro au Théâtre des Champs Elysées sont l’occasion pour le chef d’orchestre français Jérémie Rhorer de revenir à Mozart pour la 5ème fois dans une production scénique au Théâtre, avec son ensemble Le Cercle de l’Harmonie. Il vient par ailleurs de diriger Don Giovanni à l’Opéra de Rome.

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

On ne se lasse ni de jouer ni d’entendre Les Noces de Figaro tant l’ouvrage regorge à chaque page du génie de Mozart et Da Ponte. Les Noces ou cinq personnages partagés entre désir et devoir, même si Suzanne semble être la moins affectée par le dilemme qui caractérise Figaro comme le comte, la comtesse comme Chérubin.

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

Tout l’ouvrage est ainsi porté par cette peinture de l’amour et des conventions sociales. Et toujours, et peut être ici encore plus particulièrement, cette virtuosité du chant mozartien, qu’il s’agisse de récitatifs, d’airs ou d’ensembles. Mozart unique autant qu’universel et une magistrale leçon de recitare, terme italien qui désigne « jouer du théâtre ».

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

Après Idomeneo, La Clémence de Titus, Cosi fan tutte et Don Giovanni, voici donc le cinquième opus mozartien que Jérémie Rhorer dirigera avenue Montaigne à la tête de son ensemble Le Cercle de L’Harmonie avec une distribution que l’on savoure à l’avance : le couple Suzanne – Figaro d'Anna Aglatova et Robert Gleadow, le comte aristocratique de Stéphane Degout et la première comtesse parisienne de Vannina Santoni, sans oublier l’espiègle Chérubin d’Eléonore Pancrazi et la luxueuse Marceline de Jennifer Larmore.

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

Depuis son Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1994 pour son premier film, Little Odessa jusqu’à son récent Ad Astra, le cinéaste américainJames Gray est de ceux qui ont marqué le cinéma américain de ces vingt dernières années par une écriture et une direction d’acteurs ambitieuse et très personnelle. Sa filmographie (The Yard, Two lovers, La nuit nous appartient, The Immigrant…) est marquée par un style romanesque et un goût prononcé pour les fresques et chroniques à dominante sociale et familiale. Grand amateur de littérature lyrique, ces Noces seront ses premiers pas de metteur en scène d’opéra.

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

►►► Distribution

Jérémie Rhorer direction

direction James Gray mise en scène

mise en scène Santo Loquasto scénographie

scénographie Glysleïn Lefever chorégraphie

chorégraphie Christian Lacroix costumes

costumes Bertrand Couderc lumière

lumière Anna Aglatova Suzanne

Suzanne Robert Gleadow Figaro

Figaro Stéphane Degout Le Comte Almaviva

Le Comte Almaviva Vannina Santoni La Comtesse Almaviva

La Comtesse Almaviva Eléonore Pancrazi Chérubin

Chérubin Carlo Lepore Bartolo

Bartolo Jennifer Larmore Marceline

Marceline Florie Valiquette Barberine

Barberine Mathias Vidal Basilio

Basilio Matthieu Lécroart Antonio

Antonio Rodolphe Briand Curzio

Curzio Le Cercle de l’Harmonie : Unikanti direction Gaël Darchen

Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglais

Les noces de Figaro / Vincent Pontet

Sources Théâtre des Champs Elysées