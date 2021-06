Un univers musical et chorégraphique éblouissant, d’une diversité et d’une complexité à couper le souffle avec d’Anne Teresa De Keersmaeker et Pavel Kolesnikov.

Les Variations Goldberg, BWV 988 d’Anne Teresa De Keersmaeker / Pavel Kolesnikov © Anne Van Aerschot

En compagnie du jeune pianiste Pavel Kolesnikov, Anne Teresa De Keersmaeker poursuit son long et entêté compagnonnage avec Bach au Théâtre du Châtelet / Théâtre de la Ville pour Les variations Golderg, BWV 988.

Après l’ample distribution des Six Concertos brandebourgeois, sa précédente création sur la musique de Bach, Anne Teresa De Keersmaeker opte cette fois pour un spectacle en solo, qu’elle interprète elle-même. Elle y reste fidèle au plus décisif de ses principes : fonder ses chorégraphies sur l’étude des partitions musicales.

Avec sa trentaine de variations de toutes natures, en effet, la musique des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach lance un redoutable et passionnant défi : inventer une forme dansée en perpétuelle transformation, gravitant pourtant autour d’un foyer immobile.

L’occasion pour Anne Teresa De Keersmaeker de relire le chemin parcouru à la lumière des questions contemporaines, et de sonder la persistance de son désir de chorégraphe.

Les Variations Goldberg, BWV 988 d’Anne Teresa De Keersmaeker / Pavel Kolesnikov / Anne Van Aerschot

Distribution

Musique : JOHANN SEBASTIAN BACH , LES VARIATIONS GOLDBERG, BWV 988

, Piano : PAVEL KOLESNIKOV

Chorégraphie et danse : ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Co-réalisation du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville dans le cadre de la saison hors-les murs du Théâtre de la Ville et de la saison 2020-2021 du Théâtre du Châtelet

et du dans le cadre de la saison hors-les murs du Théâtre de la Ville et de la saison 2020-2021 du Théâtre du Châtelet Production Rosas

Coproduction Wiener Festwochen, Concertgebouw (Brugge), De Munt / La Monnaie, Théâtre de la Ville-Paris, Théâtre du Châtelet, Internationaal Theater Amsterdam / Julidans, Sadler’s Wells (London), Montpellier Danse

Les Variations Goldberg, BWV 988 Anne Teresa De Keersmaeker / Anne Van Aerschot

Source Théâtre de la Ville / Théâtre du Châtelet