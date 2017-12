Macbeth pense au trône, mais sans passer à l'acte. Jusqu'au jour où une prophétie déchaîne son ambition et le pousse au régicide...

Macbeth © Benjamin Chelly

De part et d’autre du meurtre du roi Duncan et de l’usurpation du trône par le régicide Macbeth, les questions qui se posent restent béantes comme des plaies. Le héros n’est peut-être qu’un brave qui a eu le malheur de croiser sur sa route trois sorcières dont il n’aurait pas dû écouter les prophéties. Mais de qui sont-elles les porte-parole ?

Dans un monde où la boue des champs de bataille est l’envers sanglant des lieux feutrés du pouvoir, toutes les transgressions semblent devenues possibles. Macbeth est comme l’histoire d’un rêve qui prend peu à peu corps. Ce rêve semble d’abord flotter entre les deux époux Macbeth. Il ne se met à prendre, à coaguler, qu’à partir du moment où ils s’en reparlent.

Dans cette pièce onirique, on ne sait jamais exactement où l’imagination commence à s’incarner, ni comment séparer fantasme et réalité – mais la spirale destructrice, une fois lancée, ne s’arrête plus... La plus courte des tragédies de Shakespeare semble combattre le cauchemar d’un monde basculant dans l’irrationnel et livré au règne de la peur : Stéphane Braunschweig y voit une œuvre pour notre temps.

Macbeth de William Shakespeare par Stéphane Braunschweig au Théâtre de l'Europe Odéon.

Je porte en moi soixante-dix ans de souvenirs, et j’en ai vu, pendant tout ce temps, des heures affreuses, d’étranges choses – mais cette nuit atroce réduit à rien tout ce que j’ai vécu.

William Shakespeare : Macbeth, acte II, scène 4

►► Distribution

mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig

avec Christophe Brault, David Clavel, Virginie Colemyn, Adama Diop, Boutaïna El Fekkak, Roman Jean-Elie, Glenn Marausse, Thierry Paret, Chloé Réjon, Jordan Rezgui, Alison Valence, Jean-Philippe Vidal

traduction Daniel Loayza et Stéphane Braunschweig collaboration artistique Anne-Françoise Benhamou collaboration à la scénographie Alexandre de Dardel costumes Thibault Vancraenenbroeck lumière Marion Hewlett son Xavier Jacquot assistante à la mise en scène Laurence Kélépikis maquillages / coiffures Karine Guillem