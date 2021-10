Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain...

Machine de cirque © Loup-William Théberge

Quinze ans après l’apocalypse, cinq hommes survivent toujours. Leur quête ultime : la rencontre d’autres rescapés. Leur planche de salut : une machine des plus surprenantes.

Dans ce monde en pièces détachées, ils rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils évoluent dans un univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs.

Ils n’hésitent pas à se mettre à nu, prêts à s'écorcher l'âme autant que le corps pour nous faire rire, nous toucher et surtout, nous en mettre plein la vue. Machine de Cirque, jeune compagnie de Québec, a imaginé ce spectacle grand public à la fois poétique et humoristique.

La compagnie machine de Cirque a été créée en 2013 sous l'initiative de Vincent Dubé, directeur général. Elle a pris naissance après une séance de recherche et création en 2012 et 2013 impliquant les jongleurs acrobates Raphaël Dubé et Yohann Trépanier ainsi que le percussionniste Frédéric Lebrasseur sous la direction artistique de Vincent Dubé.

Machine de Cirque est un organisme dont la mission est de rassembler les différents acteurs du milieu des arts et de la technologie autour de projets de production de spectacles de cirque. L’organisme mise sur l’excellence de ses productions et sur un épanouissement durable de ses membres et de ses employés.

► Distribution

Idée originale et écriture du spectacle Vincent Dubé

Direction artistique Vincent Dubé

Avec Guillaume Larouche, Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis, Laurent Racicot

Composition musicale et interprétation Frédéric Lebrasseur

Production Machine de Cirque

Avec le soutien de La SODEC - Délégation générale du Québec à Paris

