Lors des répétitions des 'Fourberies de Scapin" qu'il met en scène à la Comédie Française, Denis Podalydès a évoqué son maître Michel Bouquet.

Michel Bouquet lors des répétitions du "Malade imaginaire" de Molière en septembre 2008 au Théatre de la porte Saint-Martin à Paris l © AFP / Stéphane de Sakutin

Il fut son élève au Conservatoire National d'Art Dramatique dans les années 80 et reste 30 ans après, l'un de ses plus grands admirateurs.

L'un met en scène Molière à la Comédie Française. L'autre le joue sous la direction de Michel Fau.

Dans "Le grand Atelier" de Vincent Josse dont il est l'invité ce dimanche, Denis Podalydès a rendu hommage à Michel Bouquet.

Dans "Voix off" paru en 2008, dans lequel il contait magnifiquement son art à travers les voix des comédiens et metteurs en scène qui ont jalonné son parcours, Podalydès écrivait de Bouquet : "Découpées par cette bouche sans lèvres qui dégraisse les mots et leur confère une acuité, une acidité inexorable et mémorables, il a de ces phrases qui ouvrent des brèches, révèlent des continents, modifient notre géologie mentale, décident de nos vies d'acteur, dans cette voix de chair tendue, de métal et d’électricité, dont il peut déchaîner l'orage d'une seconde à l'autre"

Bouquet a interprété les plus grands noms du théâtre, de Pinter à Ionesco en passant par Anouilh ou Beckett. Mais Molière, auquel il a consacré un livre tient une place particulière dans sa carrière : il commença sur les planches en jouant Damis dans "Tartuffe ou l'imposteur" et est aujourd'hui Orgon, toujours dans "Le Tartuffe" cette fois mis en scène par Michel Fau. Il fut Maître Jacques, Pierrot, Léandre, Harpagon, Argan... Il est probablement l'un des comédiens qui joua le plus souvent Molière. Dans l'Oeil en Coulisses sur France 2, alors qu'il jouait "Le malade imaginaire" au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 2008, Michel Bouquet disait :

Pour jouer Molière, il faut une grande technique et une grande voix. Si on n’a pas le souffle et la voix, on est cuit. Parce qu’on est dominé. (…) Un souffle, une voix et une extraordinaire lucidité.

Denis Podalydès, qui lui aussi incarna souvent les personnages de Molière (il fut Octave, Alceste, Harpagon, Philinte, Cléante....) se souvient au micro de Vincent Josse des conseils de son maître :

Molière, fait le jouer en gueulant ! (...) C'est d'la tragédie, c'est du tréteau !

