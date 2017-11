C'est la vie de Mohamed El Khatib du 10 au 22 novembre et Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain Cavalier du 14 au 22 décembre 2017 dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

C'est la vie - Mohamed El Khatib au Théâtre de la Ville Espace Cardin du 10 au 22 novembre 2017

C'est la vie : une performance documentaire du Collectif Zirlib - Texte et conception, Mohamed El Khatib. Il y a un vide terminologique à l’endroit de ceux qui ont perdu leur enfant, ces « orphelins à l’envers ». C’est la vie marche dans ce désert à la recherche d’un mot, d’un espoir, en invitant deux comédiens à témoigner de cette indicible douleur. Une performance-expérience-limite qui tient sur le fil de la délicatesse.

En tant qu’acteurs, tout semble séparer Daniel Kenigsberg, 61 ans, et Fanny Catel, 37 ans. Mais il y a trois ans, chacun a perdu son enfant, un jeune homme de 25 ans et une fillette de 5 ans. À partir de là, tout les rapproche, en tant que personnes, notamment cette acuité de ceux qui ont vécu un tel séisme qu’ils savent à jamais qu’il y a un avant et un après.

Accompagné des deux comédiens, jouant au sens propre le rôle de leur vie, et de ses complices du collectif Zirlib, l’architecte sonore Nicolas Jorio et le plasticien vidéaste Frédéric Hocké, Mohamed El Khatib confectionne un petit guide pratique à l’usage des vivants. Tordant au passage la question de l’acteur – faire semblant pour s’approcher du réel –, il réalise là une pièce ténue, en équilibre entre pudeur et extrême proximité avec le public, qui nous ouvre à ce que recouvre le mot hébreu Shakoul, « l’ourse à qui l’on a pris ses petits ».

Mohamed El Khatib présente Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain Cavalier

Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain Cavalier : Le cinéaste Alain Cavalier et le metteur en scène Mohamed El Khatib, qui se sont rencontrés à la faveur d’une caméra achetée par erreur, vont se livrer à l’auscultation méthodique de rêves qui les ont occupés et préoccupés. Ce double portrait, de part et d’autre de la Méditerranée, n’aboutira ni à un film ni à une pièce de théâtre, mais à l’esquisse publique d’une micro-histoire de deux vies si différentes mais étrangement croisées. La musique sera assurée par le Carillon de Vendôme composé en 1420.

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris