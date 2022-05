Si vous avez raté le palmarès complet, France Inter vous propose l'essentiel à retenir de cette cérémonie : quatre pièces et un humoriste.

Isabelle carré et Alex Vizorek présentaient la 33e édition des Molières © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

"Comme il vous plaira"

Deux cousines fuient ensemble dans la forêt des Ardennes. L'une d'elle tente d'échapper à la cour de son oncle. Ensemble, elles sont en quête de sécurité, mais aussi d'amour. Cette comédie de William Shakespeare est totalement transformée par la mise en scène de Léa Bréhan et par une nouvelle traduction, plus moderne, qui mêle aventure, amour, désir, amitié, passion, jalousie dans la nature sauvage…

Cette pièce a définitivement fait sensation. Elle repart avec quatre Molières :

La meilleure pièce de théâtre privé

La meilleure mise en scène de théâtre privé, pour Léa Bréhan

La comédienne pour une pièce de théâtre privé, pour Barbara Schulz

Le second rôle féminin, pour Ariane Mourier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Berlin Berlin"

Berlin, une ville mais deux mondes diamétralement opposés. Emma et Ludwig vivent à l'Est, mais veulent par tous les moyens passer de l'autre côté du "rideau de fer". Pour parvenir à leur fins, Emma se fait embaucher comme aide soignante chez Werner, un agent de la Stasi, dont la mère est sénile. Dans cette maison se cache un passage secret qui conduit tout droit dans l'autre monde. Mais la situation devient de plus en plus complexe, surtout que Werner tombe fou amoureux d'Emma.

La pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène par José Paul au Théâtre Fontaine a, elle aussi, récolté plusieurs prix :

La meilleure comédie

Le meilleur comédien pour une pièce de théâtre privé, pour Maxime d’Aboville

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Les voyages de Gulliver"

Gulliver part vers de nouvelles contrées, et nous emmène avec lui dans un voyage fantastique. Il découvre le monde pittoresque des Lilliputiens qui se battent avec leurs voisins au sujet d’un œuf à la coque. Les marionnettes, les jeux de lumières et la musique contribuent à plonger le spectateur dans une expérience immersive.

L’adaptation du roman de Jonathan Swift en pièce par Christian Hecq et Valérie Lesort a aussi été plutôt bien accueillie, notamment pour sa mise en scène originale. Elle repart elle aussi avec deux Molières :

La meilleure mise en scène pour une pièce de théâtre public, pour Christian et Valérie

La meilleure création visuelle et sonore.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Les producteurs"

Un producteur louche tente de faire fortune. Il s'associe avec un étrange comptable pour monter la pièce de théâtre la plus nulle que l'on puisse imaginer. Mauvais acteurs, mauvais metteur en scène, tout y est. Mais la cerise sur le gâteau reste le script qu'ils ont choisi : une biographie musicale d'Hitler.

La pièce de Mel Brooks est devenue au fil du temps un classique de Broadway. Elle est actuellement mise en scène par Alexis Michalik au Théâtre de Paris et repart elle aussi avec deux Molières.

Le meilleur spectacle musical

La révélation masculine, pour Benoît Cauden

53 min À écouter - Culture Magic Alexis Michalik 53 min

ECOUTER

Les critiques du Masque et la Plume

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vincent Dedienne remporte l'humour

« Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux. »

Ce n'est pas avec un spectacle autobiographique que l'humoriste a obtenu son prix, mais bel et bien avec la pièce Un soir de gala, de Juliette Chaigneau, Vincent Dedienne, Anaïs Harté et Mélanie Le Moine. Mise en scène de Juliette Chaigneau et Vincent Dedienne.

Pour aller plus loin