Une célébration de l’écriture de Pascal Rambert à travers 4 spectacles : Sœurs (Marina et Audrey), Clôture de l’amour, 8 ensemble et Deux amis.

Deux amis © Nicolas Martinez Châteauvallon-Liberté

Le théâtre des Bouffes du Nord réunit quatre spectacles de l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert, pour un mini festival intitulé MOMENT :

J’ai décidé d’écrire Sœurs (Marina & Audrey) en octobre 2017 le lendemain de la première répétition aux Bouffes du Nord de la scène que Marina Hands et Audrey Bonnet ont en commun dans Actrice. Écrire ou mettre en scène c’est répondre à des appels. Là, ni Marina ni Audrey ne me demandent rien. Elles répètent. Mais ce que je vois devant moi est d’une telle force. Les énergies sont tellement complémentaires, que je décide de répondre à ces forces à ces énergies combinées. Je vois ce jour-là ce que va être Sœurs (Marina & Audrey) quelques mois plus tard. Un conflit immense entre deux personnes que tout sépare et que tout réunit. Une lutte à mort. Pieds à pieds. Mots à mots. Corps à corps. Pour se dire à travers cette violence entre sœurs qu’une seule chose : l’amour qu’elles se portent.

Pascal Rambert

► Distribution

Texte, mise en scène, installation Pascal Rambert

Avec Audrey Bonnet et Marina Hands, pensionnaire de la Comédie Française

Soeurs (Marina&Audrey) de Pascal Rambert / Jean-Louis Fernandez

J’écris pour Stanislas Nordey. J’écris pour sa manière de projeter les mots. Cette manière articulée de dire la langue Française. Cette manière unique de faire du langage une respiration entière du corps. Le corps respire chez Stanislas Nordey. Chaque mot devient - de la première lettre à la dernière - un monde abouti et plein. Ce sont des couteaux. Des lames brillantes préparées. Enclenchées. Armées. Soigneusement rangées. Prêtes à être sorties en ordre. Le sens est là. Devant. Devant nous. On a suivi le sens depuis l’intérieur du corps de Stanislas Nordey (il était dans la bouche, il était sur les mains, on l’avait vu dans les jambes, la poitrine) maintenant le sens est là depuis l’intérieur du corps jusque-là devant nous. Matériel. Pas rigolo. Brut.

J’écris pour Audrey. J’écris pour le corps d’Audrey. Pour cette courbe fine du haut en bas qui écoute. Audrey écoute. J’écris pour cette écoute puis pour ce corps courbe et fin qui s’est tu et puis parle. Les mots sont ronds. Plats. Les mots sont plats et épineux. Il y a ça dans le jeu d’Audrey Bonnet : une incrédulité. Un effarement. Une écoute qui écoute le brut, le direct, le matériel, le pas rigolo et qui dit : ah bon ? Ah bon ? Et ça recommence à la manière du combattant immobile Audrey Bonnet ça recommence ça rattrape les mots directs, bruts, matériels, métalliques, pas rigolos d’avant et ça les saisit et ça les regarde comme des poissons morts pour voir si la vie est encore dedans si l’amour (clôture de l’amour) est bien mort.

Pascal Rambert

► Distribution

Texte, conception, réalisation Pascal Rambert

Avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey

Clôture de l'amour / Marc Domage

En fait je me disais il y a plein d’histoires que je n’entends pas de vies qui me passent à côté de corps que je loupe d’histoires que je n’arrive pas à capter et à retranscrire parce que je ne vais pas dans les lieux où sont ces corps parce que je loupe des moments parce que je suis toujours en train de travailler et que ces corps dansent et vivent quelque part où je ne suis pas parce qu’on a pas le même âge pas la même éducation pas le même endroit social donc c’est ça 8 ensemble, c’est prendre huit corps éloignés ouvrir la parole et les amener aux yeux du monde.

Pascal Rambert

► Distribution

Texte, mise en scène, espace Pascal Rambert

Avec Souad Arsane, Sekhou Drame, Felipe Fonseca Nobre, Yuming Hey, Liora Jaccottet, Jisca Kalvanda, Mouradi M’Chinda et Marie Rochand

8 ensemble / Pauline Roussille

Deux amis c’est un couple Stanislas Nordey et Charles Berling vivant ensemble et travaillant ensemble qui remontent - comme l’avait fait Antoine Vitez avec les 4 Molière - Le misanthrope, L’école des femmes, Tartuffe et Don Juan de la manière que l’avait faite lui-même Molière et Antoine avec une table deux chaises et un bâton. Pendant la répétition et les questions de préparation du travail Stanislas lit comme cela nous arrivera à tous sur le portable de Charles un sms qu’il n’aurait pas dû lire. À partir de là c’est l’explosion ultra violente en direct et en temps réel d’un couple d’artistes.

Pascal Rambert

► Distribution

Texte, et mise en scène Pascal Rambert

Avec Charles Berling et Stanislas Nordey

Deux amis - Répétitions / Vincent Bérenger

Quatre occasions de découvrir ou redécouvrir ces pièces de l’intime ancrées dans le présent.