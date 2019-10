Un spectacle d’Arthur H et Wajdi Mouawad

Mort prématuré d’un chanteur populaire dans la force de l’âge © Simon Gosselin

Au seuil de la cinquantaine, Alice est un chanteur apprécié. Il jouit autant des suffrages du public que du respect du milieu professionnel, bénéficiant d’une visibilité dans la plupart des médias. Mais l’enthousiasme se tarit, l’habitude le gagne.

Née de la rencontre entre Arthur H et Wajdi Mouawad, cette fiction est le récit d’une angoisse, celle d’une génération égarée dans l’abandon des repères.

Comment se libérer de ce regard du monde qui nous détermine, quitte à tout voir tomber en ruine ? Comment survivre à la trahison des convictions de nos vingt ans ? Une tragi-comédie, forcément, tant il est vrai que toute mésaventure peut devenir éminemment risible.

Ainsi dirait-on d’une navette spatiale qui chercherait à rejoindre la lune : une erreur d’un seul degré au lancement la ferait passer à des milliers de kilomètres de sa destination et la voici jetée dans le noir sidéral vers le plus improbable des destins. Si cela est vrai des vaisseaux, cela l’est aussi des rêves et des idées, des hommes et de leur existence.

Wajdi Mouawad

►►► Distribution

un spectacle d’ Arthur H et Wajdi Mouawad

avec Marie‑Josée Bastien ou Linda Laplante, Gilles David de la Comédie-Française, Arthur Higelin, Pascal Humbert, Isabelle Lafon, Jocelyn Lagarrigue, Patrick Le Mauff, Sara Llorca

chansons originales Arthur H

musique originale Pascal Humbert

assistanat à la mise en scène Valérie Nègre

dramaturgie Charlotte Farcet

conseil artistique François Ismert

son Michel Maurer et Bernard Vallèry

scénographie Emmanuel Clolus

lumières Eric Champoux

costumes Emmanuelle Thomas assistée d' Isabelle Flosi

assistée d' maquillage, coiffure Cécile Kretschmar

suivi du texte Marie Demesy

Source Théâtre de la Colline