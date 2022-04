« Aujourd’hui nous héritons de cette construction européenne et il est peut-être temps de se souvenir qu’elle porte en elle, depuis le premier jour, une part belle d’utopie. » Laurent Gaudé

Nous, l'Europe, Banquet des peuples © Julie Antonini

Grande fresque théâtrale et musicale, Nous, l'Europe, Banquet des peuples, au Théâtre de l'Atelier, met en scène 12 acteurs performeurs, danseurs, chanteurs et musiciens, et un chœur, constituant une grande assemblée dans laquelle la parole, les paroles et les langues, vont circuler et traverser, le temps de la représentation, à la fois les heures sombres et événements qui ont jalonnés l’histoire de l’Europe, mais aussi interroger les doutes, les certitudes, les envies et les désirs de fraternité.

Pour rendre à l’Europe cette nécessaire part d’utopie, qui fut celle de ceux qui l’ont rêvées, le spectacle veut dire combien, malgré ses erreurs et ses drames, sa fragilité et ses imperfections, l’Europe doit rester ce projet nécessaire porté par l’élan citoyen et fraternel qui le socle de son projet initial : construire une paix durable et l’avenir avec l’ensemble de ses citoyens.

Le rêve européen a besoin d’un sentiment d’appartenance. Il a des habitants, mais il est grand temps qu’il ait des citoyens. Pour se faire, j’en suis convaincu, il a besoin d’un récit. Construire le rêve européen. Voilà un enjeu d’écriture pour ceux de ma génération. Il est temps de commencer à raconter notre propre histoire non pas du point de vue de la France en Europe ou de l’Allemagne en Europe, mais en embrassant sans cesse du regard le territoire européen dans toute sa grandeur.

Laurent Gaudé

Les auteurs ont souhaité raconter l’Europe en multipliant les points de vue, et Roland Auzet a fait appel à des comédiens venant de différents pays européens : France, Pologne, Suède, Grèce, Irlande, ou ayant dans leur histoire, des appartenances multiples, Allemagne, Italie, Algérie, Portugal…

Le texte de Laurent Gaudé ne met pas en scène des personnages à proprement dit : le metteur en scène a donc choisi que les comédiens s’expriment en leur nom, en citoyens, laissant apparaitre parfois une part de leur histoire personnelle, notamment lorsqu’ils répondent à la question : « et toi, d’où viens-tu ? »

Il était difficile de parler d’Europe sans en entendre ses langues. Principalement en français, le spectacle fait aussi la part belle à l’allemand, à l’anglais, à l’espagnol, au portugais, à l’arabe, au grec, au polonais. Afin que le spectateur ne soit pas contraint de regarder un spectacle sur-titré, les langues sont traitées en « orchestration », c’est-à-dire dans une multitude de solutions : traduction simultanée par les comédiens eux-mêmes, intégration des traductions aux images vidéo…

L’œuvre du poète n’est pas seulement un objet déposé comme une offrande sur la place de la cité, il est ce par quoi l’existence même de la cité devient habitation politique. Notre Europe a besoin de cela. Paroles poétiques et politiques nourrissent la démocratie et tout le monde peut s’approprier des mots, une idée, un symbole ou un sentiment d’appartenance à cette Europe en danger.

Roland Auzet

►►► Distribution

De Laurent Gaudé

Conception, musique et mise en scène Roland Auzet

Avec Karina Beuthe Orr, Robert Bouvier, Nina Dipla / Artemis Stavridi, Rodrigo Ferreira, Yasin Houicha, Rose Martine, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Stanislas Roquette, Thibault Vinçon, la Nébuleuse d’HIMA (Faustine Berardo, Bro’Lee, Maxime Pillard) & un chœur – préparation et cheffe de chœur Agathe Bioulès

►►► Les grands témoins