Une comédie en huit enterrements trempée dans l’humour le plus noir !

On s'en va © Magda Hueckel

Après son incursion dans l’œuvre de Marcel Proust, Krzysztof Warlikowski revient à l’un de ses dramaturges favoris, Hanokh Levin, dont il restitue de façon très libre, mais avec un brio ravageur, la verve truculente et caustique.

« On ne part pas », écrivait Rimbaud. Comme si partir était définitivement impossible. Pourquoi partir, d’ailleurs ? Et pour aller où ? À vrai dire, ce ne sont pas les raisons qui manquent si l’on en croit les personnages, tous plus ou moins sur le départ, de ce spectacle adapté d’une pièce de Hanokh Levin dont le titre original, Sur les valises, comédie en huit enterrements, annonce d’emblée la couleur trempée dans l’humour le plus noir.

En fait de départ, cette création est aussi un retour pour Krzysztof Warlikowski, dont le public français avait découvert pour la première fois le style inimitable en 2003 avec une mise en scène de Kroum l’ectoplasme, déjà de Hanokh Levin.

Impossible de ne pas voir dans l’obsession de prendre la tangente qui taraude les héros de cette pièce un reflet de l’irritation du metteur en scène face aux orientations politiques de plus en plus liberticides de la Pologne contemporaine. De cette insatisfaction chronique, il donne une version acide aussi drôle que grinçante, illuminée par la grâce d’un rire libérateur.

Hugues Le Tanneur – source Chaillot – Théâtre national de la Danse

►►► Distribution

MISE EN SCÈNE Krzysztof Warlikowski

ADAPTATION Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczyński

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Małgorzata Szczęśniak

MUSIQUE Paweł Mykietyn

AVEC Agata Buzek, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Bartosz Gelner, Maciej Gąsiu Gośniowski, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cie slak, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Dorota Kolak, Rafał Maćkowiak / Maciej Stuhr, Zygmunt Malanowicz, Monika Niemczyk, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Magdalena Popławska