Dirigés par Akram Khan, six danseurs aux cultures multiples pour un rituel bouleversant, entre souvenir et avenir.

OWTD Avignon © Jean-Louis Fernandez

Akram Khan est probablement le chorégraphe actuel chez qui se croisent le plus d’influences culturelles. La preuve foudroyante par cette nouvelle création, Outwitting the Devil.

Comment faire pour Être plus malin que le diable ? Tout part d’un fragment, récemment découvert, de l’épopée babylonienne de Gilgamesh, l’un des récits fondateurs de l’humanité.

Dans cet épisode, qui rappelle à Akram Khan le saccage de nos écosystèmes, Gilgamesh et Enkidu découvrent – et détruisent illico – une vaste forêt de cèdres, dont la beauté et la richesse les avaient pourtant bouleversés. Dans un paysage post-apocalyptique se négocie une avancée vers la sagesse, dans l’esprit cosmopolite de cet artiste si universel.

Akram Khan réunit ici six danseurs de cultures, formations et âges variés, pour invoquer la mémoire collective des mythes et la perte de l’enchantement du monde.

Thomas Hahn

►►► Distribution