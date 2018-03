Tragi-comédie écrite vers 1608, Périclès fait partie du cycle des dernières pièces de William Shakespeare avec Cymbeline, Le Conte d’hiver, La Tempête qui mettent toutes en scène de merveilleuses retrouvailles entre parents et enfants.

Les Gémeaux © Scène nationale de Sceaux

Declan Donnellan met en scène une épopée méconnue et riche en émotions de Shakespeare. Une nouvelle mise en scène du grand dramaturge anglais, l'histoire du Prince de Tyr qui convoite la fille d'un prince et errera des années dans toute la Méditerranée, un voyage aux multiples aventures...

Shakespeare a utilisé comme d’habitude des sources diverses : œuvres d’historiens, de chroniqueurs, de poètes et superposé les plans métaphysiques, mythologiques, politiques et sociaux.

Dans cette romance, drame mélodramatique et merveilleux, on découvre les péripéties de Périclès, prince de Tyr qui va, comme Ulysse, voyager en Méditerranée et connaître des aventures extraordinaires : menacé de mort parce qu’il a découvert un terrible secret, vainqueur d’un tournoi et heureux marié, il va perdre sa femme en couches pendant un naufrage tandis que sa fille, confiée à des amis, lui est ravie par des pirates qui veulent en faire une prostituée.

Accablé de chagrins, il erre sur la mer pendant que la Reine, qui était juste dans un état cataleptique, est sauvée par des pécheurs puis devient vestale à Ephèse et que sa fille se fait reconnaître par lui, sage et toujours vierge !

Apprenant par une vision que la Reine est vivante, tout ce joli monde s’embarque pour Ephèse où la famille se retrouve.

Enfin Périclès pourra régner à Tyr et goûter les joies du foyer recomposé tandis que sa fille épousera un ancien client de la maison close où l’on prétendait la faire travailler, converti à l’amour plutôt qu’à la luxure.

À première vue, Périclès semble bien loin de nous : un conte de tournois et de chevaliers... Pourtant, il s'agit de la fable d’un homme qui se retrouve séparé de ceux qu’il aime et qui, lentement et comme par miracle les retrouve, plus par destinée que par ses propres efforts. C’est une histoire sur les mystères de l'amour, de la perte et de la redécouverte de l'amour suite à une absence douloureuse et incompréhensible.

Declan Donnellan, metteur en scène

►►► Distribution

Mise en scène : Declan Donnellan Scénographie : Nick Ormerod

Production : Cheek by Jowl / Londres Coproduction : Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale, Barbican Theatre/ Londres, Théâtre du Nord / CDN Lille-Tourcoing-Hauts de France

Avec Christophe Grégoire, Camille Cayol, Xavier Boiffier, Cécile Leterme, Valentine Catzéflis, Guillaume Pottier, Martin Nikonoff

Et la participation artistique du Jeune Théâtre National et le soutien de Laura Pels International Foundation for Theater

