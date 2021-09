Un no man’s land urbain où viennent se fracasser des individus malmenés par le libéralisme

Répétition de Quai ouest © Christophe Beauregard

Quai ouest au Théâtre National de Bretagne est le seuil ultime au-delà duquel la civilisation menace de céder à la sauvagerie.

Ludovic Lagarde laisse filtrer la lumière dans ce lieu inspiré à Bernard-Marie Koltès par le New York des années 80 où cohabitaient luxe clinquant des traders et misère des déclassés. L’argent gangrène la société. Le sida rôde. Sous la plume de l’auteur, des univers hétéroclites se rencontrent.

Un homme se fait conduire par sa secrétaire, en Jaguar, au fin fond d’une zone portuaire abandonnée. Il met 2 pierres dans les poches de sa veste et se jette à l’eau. Un inconnu le repêche. Qu’est-ce que vous me voulez exactement ? Il ne repartira pas. Ici vivent des gens de l’ombre ; avec eux tout s’échange, les clefs de voiture, la drogue, les êtres humains, le droit de vivre ou de mourir. Cet homme c’est Maurice Koch. Il est administrateur de biens. Il a dilapidé la fortune qu’on lui avait confiée et sa fin laborieuse évoque celle du capitalisme et de la colonisation. Il va entraîner dans sa chute ceux qui espéraient encore s’y faire une place au soleil. Dans ce Quai ouest, il découvre Charles, immigré, sa petite sœur, et ses parents. Abad, Africain sans papiers, qui ne dit pas un mot. Fak, le pragmatique.

Répétition de Quai ouest / Christophe Beauregard

Il faudrait, à priori, considérer que tout langage est ironique, et tout déplacement grave ; cela éviterait de prendre au sérieux des choses qui ne le sont pas, de rendre triste des scènes qui devraient être drôles, et d’éliminer le tragique de cette histoire.

Bernard-Marie Koltès

Sur le plateau, les personnages balancent entre fureur de vivre et désagrégation. La survivance des utopies est la grande question du spectacle.

Ludovic Lagarde passé par Rennes depuis 2016 avec L’Avare (Molière), La Collection (Harold Pinter), Le Colonel des Zouaves (Olivier Cadiot) et Sur la voie royale (Elfriede Jelinek) met en scène pour la première fois une pièce de Bernard-Marie Koltès, auteur contemporain majeur, mort du sida en 1989, et révélé par Patrice Chéreau, qui a créé la plupart de ses pièces.

Répétition de Quai ouest / Christophe Beauregard

► Distribution